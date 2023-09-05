Bakan Koca, Kırklareli'ndeki sel felaketinde 3 kişinin yaralı olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'nde meydana gelen sel felaketinde 3 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Kırklareli'ndeki sel felaketinde 3 kişinin yaralı olduğunu açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketinde 3 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

Kırklareli’nde meydana gelen sel olayında kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürerken, 2 kişi ise hayatını kaybetmişti. Selle ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Kırklareli’ndeki sel felaketi sonrası Kırklareli’nin Demirköy ilçesinin Sisli Vadi mevkiinde yoğun yağış nedeniyle 2 kişi maalesef hayatını kaybetmiştir. 3 kişi yaralı durumdadır. Hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sel sebebiyle kayıp olduğu düşünülen vatandaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine 6 ambulans ve 2 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kırklarelilerin yanındayız. Allah hepimizi afetlerden korusun" dedi.

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