Bakan Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastalarla yakından ilgilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi için Türkiye'ye getirilmeden önce Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'nda karşıladığı Gazzeli hastalarla tek tek ilgilendi.

Bakan Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastalarla yakından ilgilendi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi için Türkiye’ye getirilmeden önce Mısır’ın El-Ariş Havalimanı’nda karşıladığı Gazzeli hastalarla tek tek ilgilendi.

Türkiye ile Mısır koordinasyonunda kanser tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye’ye getirilen Gazzeli 27 hasta, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’ın El-Ariş kentine getirilmişti. Aralarında uzman doktor, hemşire ve anestezi uzmanı bulunan ve Türkiye’ye getirilen hastalara refakat eden 9 kişilik sağlık ekibi, hastaları El-Ariş Havalimanı’nda teslim almıştı. Türkiye’ye getirilmeden önce Gazzeli hastaları El-Ariş Havalimanı’nda karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 hastayla tek tek ilgilendi. Bakan Koca, gelen hastalara çiçek verirken, kimi hastaları da alnından öptü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman