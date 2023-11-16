Bakan Koca, Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastalarla yakından ilgilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi için Türkiye'ye getirilmeden önce Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'nda karşıladığı Gazzeli hastalarla tek tek ilgilendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi için Türkiye’ye getirilmeden önce Mısır’ın El-Ariş Havalimanı’nda karşıladığı Gazzeli hastalarla tek tek ilgilendi.
Türkiye ile Mısır koordinasyonunda kanser tedavilerinin devamlılığını sağlamak için Türkiye’ye getirilen Gazzeli 27 hasta, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’ın El-Ariş kentine getirilmişti. Aralarında uzman doktor, hemşire ve anestezi uzmanı bulunan ve Türkiye’ye getirilen hastalara refakat eden 9 kişilik sağlık ekibi, hastaları El-Ariş Havalimanı’nda teslim almıştı. Türkiye’ye getirilmeden önce Gazzeli hastaları El-Ariş Havalimanı’nda karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 hastayla tek tek ilgilendi. Bakan Koca, gelen hastalara çiçek verirken, kimi hastaları da alnından öptü.