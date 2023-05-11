Bakan Kurum: ''Yüzyılın dönüşümünde başvuru sayımız 654 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Esenler’de vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, ‘’Esenler’de depreme karşı dayanıksız yapı oranı, 2009 yılında yüzde 86’ydı. Biz öyle çok çalıştık ki, bugün bu oranı yüzde 55’ler seviyesine kadar düşürdük” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Esenler’de vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum Esenler’e müjdeler verdi.

“Yüzyılın dönüşümünde başvuru sayımız 654 bin”

Bakan Murat Kurum, ‘’ Biz bu aziz şehre, bu güzel şehrin güzel insanlarına her daim aşkla hizmet ettik. Bu kutlu şehri dev eserlerle, büyük hizmetlerle taçlandırdık. İstanbul’un en büyük probleminin deprem olduğunu, bu şehrin bir deprem şehri olduğunu asla unutmadık. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bugün itibariyle İstanbul’umuzda yüzyılın dönüşümünde başvuru sayımız kaç biliyor musunuz? Tam 654 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Sizlere, her bir kardeşime sözümüzdür. Yavrularımıza, evlatlarımıza, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sözümüzdür. Esenler’de hiçbir vatandaşımız güvensiz yapılarda oturmayacak. İstanbul’un hiçbir ilçesinde, hiçbir sokağında, hiçbir caddesinde; tek bir riskli yapı bırakmayacağız. Aklımızla çalışacağız, kalbimizle çalışacağız; alın teri dökeceğiz, emek vereceğiz. Bu şehrin nefes alanlarını açacağız. Bu şehrin tıkanmış damarlarını açacağız. Bu aziz şehri baştan aşağı dönüştüreceğiz, bu şehre güç vereceğiz. Biz, gelecek nesillere, yavrularımıza çok daha güzel bir Esenler, daha yaşanılabilir bir İstanbul, daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz” dedi.

“Esenler’de depreme karşı dayanıksız yapı oranını yüzde 55’ler seviyesine kadar düşürdük”

Bakan Kurum, “İşte İstanbul’da yürüttüğümüz önemli şehircilik yatırımımızı, kentsel dönüşüm çalışmamızı da burada, Esenler’de hayata geçiriyoruz. Esenler’de depreme karşı dayanıksız yapı oranı, 2009 yılında yüzde 86’ydı. Biz öyle çok çalıştık ki, bugün bu oranı yüzde 55’ler seviyesine kadar düşürdük. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şehirde, sizin oturduğunuz binalarının yüzde 30’unu 14 yılda yeniledik demek, vatandaşımızı güvenli yuvalara taşıdık demek. İşte Esenler’de Türkiye’nin ilk akıllı şehrini kuruyoruz. Burada tam 60 bin konut yapıyoruz. 2 bin 108 konutumuzu Ağustos ayında, tarihinde Cumhurbaşkanımızla birlikte hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi yine çok yakında 2 bin 833 konutumuzu da sizlere teslim edeceğiz. Peki biz bu projede sadece konut mu yapıyoruz? Hayır! Cumhurbaşkanımız bizzat planları inceledi ve ne dedi biliyor musunuz? “Esenler ve çevresindeki kardeşlerimize çokça yeşil alan armağan edelim. Her yerinde binalar olmasın. Burayı öyle bir yapın ki; alanın en az yüzde 68’inde yeşil alanlar olsun, okullar olsun, spor alanları olsun, bahçeler olsun, yürüyüş yolları, bisiklet yolları olsun; milletimiz hem yeşile, hem spora, hem de hizmete doysun” dedi. Başka ne dedi, “2.5 milyon metre karelik alanda da millet bahçemizi yapalım. Sadece Esenler’in değil, tüm İstanbul’un nefes alacağı bir yaşam alanı sunalım” dedi.

“Esenler ve çevresinde adeta yeşil hatlar, yeşil ağlar, sosyal ağlar oluşturacağız”

Kurum, “Benim Esenler’li kardeşimin; en az 15 metre kare yeşil alanı olsun, 30 metrekare sosyal donatı alanı olsun” dedi. İşte vizyon budur, işte milleti için en ince detayı düşünmek budur. İşte millet sevdası budur. Peki Cumhurbaşkanımız, yavrularımız için ne emretti biliyor musunuz? “Burayı öyle bir planlayın ki; Esenlerli bir yavrumuz okuluna giderken; en fazla 400 metre yürüsün, yürüdüğü yerlerde hiçbir taşıtla karşılaşmasın, yeşil bir koridordan, yürüyerek ve bisiklete binerek okuluna varsın” Peki, Teknoloji Geliştirme Bölgemiz. Bunu unutabilir miyiz? İşte gençlerimiz burada. Sizler için; kuluçka merkezleri, dene yap atölyeleri, AR-GE merkezleri, bilişim merkezleri, yazılım atölyeleri yapıyoruz. Esenler’in gençleri buraya gelecekler, yeni teknolojileri öğrenecekler. Girişimci gençlerimizin önünü sonuna kadar açacağız. Burada tam 15 bin gencimizi istihdam edeceğiz. Hem Esenler’den ve hem çevre ilçelerden kardeşlerimiz bu alana taşındı. Oraları da yıkacağız, tamamen yeşil alana, spor alanına, sosyal alanlara çevireceğiz. Esenler ve çevresinde adeta yeşil hatlar, yeşil ağlar, sosyal ağlar oluşturacağız. Esenler nefes alacak, İstanbul nefes alacak, milletimiz mutlu olacak, İstanbul mutlu olacak” dedi.