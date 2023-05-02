Bakan Kurum: '1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, ’Dönüşümde Yarısı Bizden’ kampanyasına ilişkin "İstanbul’umuzda 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Şile’de bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Şile ‘Atık Getirme Merkezi Ziyareti’nde öğrencilerle bir araya geldi ve stantları gezerek etkinliklere katıldı. Kurum ardından ‘Çamlık Fide Dağıtım Programı’nda bulundu. Bakan Kurum, ‘Şile Ağva Yolu ve Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlara seslendi. Bakan Kurum’a, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı eşlik etti. ‘Şile Ağva Yolu ve Toplu Açılış Töreni’ne Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Bakan Kurum, Şile esnafını da ziyaret etti.

"750 bin lirasını biz, 750 bin lirasını vatandaşımız 10 yıl vade ile ödeyecekler’’

Şile-Ağva Yolu ve Toplu Açılış Töreni’nde konuya ilişkin konuşan Bakan Kurum, "Sizleri, sizlerin şahsında Şile’mizin 62 mahallesini, bütün İstanbullu hemşerilerimi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Şile bugün Marmara Denizi kadar engin, Karadeniz kadar heybetli, İstanbul kadar görkemli, maşallah sizlere. Şile bugün 14 Mayıs’ı müjdeliyor. Bugün buraya atık getirme merkezinden konutlarımızın anahtar teslimine, cadde güzelleştirmeden gençlik ve kültür merkezine kadar pek çok projenin açılışı için geldik. Şile’ye geldik muhabbet bulduk, Şile’ye geldik kardeşlik bulduk, Şile’ye geldik dostluk bulduk. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Burası İstanbul. Medeniyetimizin başkenti, aynı zamanda İstanbul büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzün başladığı yerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde davamızın şehrine 21 yılda nice dev eserler kazandırdık. Bu kadim şehri, eserlerle, projelerle, hizmetlerle donattık. Herkesin İstanbul’u için, Eserlerin İstanbul’u için, hepimizin İstanbul’u için gece gündüz demeden çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Ne diyor Neşet Ertaş, ’Aşkına koşan yorulmaz.’ Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde tüm ekibimizle, tüm kadrolarımızla koşuyoruz. Tabi bu projemizin selameti için, Cumhurbaşkanımız bir de müjde vererek ’Dönüşümde Yarısı Bizden’ dediler, ’Yarısı Devletten’ dediler. Şu anda başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Vatandaşımızın rızası, talebi çerçevesinde yerinde hızlı gönüllü anlayışıyla inşaatlarımızı yapacağız. 750 bin lirasını biz, 750 bin lirasını vatandaşımız 10 yıl vade ile ödeyecekler. Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz. Şimdiden bu başvuru sayısı bile, milletin devletine güvenidir, milletin devletine inancıdır, milletin devletiyle yol yürümesidir. İnşallah hep birlikte, sizlerle beraber 1 ay içinde 29 Mayıs’a kadar başvurular devam ediyor. 1.5 milyon konutluk başvuru alacak, 5 yıl içinde ise 1.5 milyon konutu bitireceğiz. Bunu sizlerle birlikte yapacağız, Şile’nin evlatlarıyla yapacağız, İstanbullu hemşerilerimle yapacağız’’ diye konuştu.

"2 ay sonra Şile Bezi Atölyemizi açıyoruz, hayırlı olsun’’

Sözlerine müjdelerle devam eden Kurum, “Bir; bugün Şile’nin çok beklediği, ihtiyacı olan birinci sınıf atık getirme merkezimizi hizmete alıyoruz. Belediyemizle birlikte, desteğiyle yapılan bu proje Şile’nin daha temiz ve daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacak daha temiz, daha yeşil bir Şile’ye yardımcı olacak inşallah. İki; Ahmetli 3. Etapta inşaatı süren konutlarımız vardı. 112 konutumuz alt ve üstyapısıyla, çevre düzenlemesiyle, sosyal donatısıyla hazır. Haziran ayı içerisinde yeni yuvalarımız hayırlı uğurlu olsun. Üç; Şile-Ağva otoyolunu açıyoruz, Şile’mize hayırlı olsun. Şile, Ağva, Kandıra’yı birbirine bağlayacak. Toplam yatırım değeri 8 milyar lira olan projemiz daha da gelişecek. İlbank desteğiyle Yakuplu Caddesi’ndeki prestij yolunu düzenledik. Buradan gelenler, Şile’nin ne kadar güzel bir ilçe olduğuna bir kere daha şahitlik edecek. Dört; Gençlerimiz bizden bir merkez istemişlerdi. Kütüphaneleri, konferans salonları olan Ağva Gençlik ve Kültür Merkezimizi bugün hizmete alıyoruz. Projelerimiz bu kadar mı? Elbette değil. Ayazma Kumbaba Millet Bahçemizin ilk etabını bugün açıyoruz. Şile Bezi Atölye çalışmalarımız devam ediyor. Bittiğinde hem ilçemizin yeşil miktarı artacak hem de atölyeyle Şile’nin ekonomisine değer katacağız. 2 ay sonra Şile Bezi Atölyemizi açıyoruz, hayırlı olsun. TOKİ’miz eliyle 56 konutluk bir Örnekköy projesi hazırlıyoruz. İnşallah en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Yaka köyümüzde başlıyoruz sonra da etap etap ilerleyeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Yine hükümet konağımızın inşası devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Bucaklı Mahallemizdeki 129 konut ve 1 cami inşaatımızda da önemli bir ilerleme kaydedildi. İnşallah yıl bitmeden sizlere teslim edeceğiz. Son olarak bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Projelendirme çalışmalarımız başladı. İnşallah Şile’mize, sizlere bir millet bahçesi daha kazandıracağız, mesire alanı kazandırıyoruz. Açılışını yaptığımız projelerimiz ve müjdelerimiz; sizler için, Şile’miz için, İstanbul’umuz için hayırlı, uğurlu olsun’’ diye konuştu.

‘Şile Ağva Yolu ve Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Şile Büyükşehir Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Bu imalat sadece kendi başına 4,5 milyar liraya mal oldu. Uzun zamandan beri beklenen bu projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. İlçemizde birbirinden kıymetli ve güzel eserleri birlikte taçlandıracağız. Bu eserlerin imalatında ve desteğinde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.