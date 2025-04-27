Bakan Kurum: '12 bin 398 bina hasarsız, bin 25 bina az hasarlı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarındaki son durumla ilgili, 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik dedi.

Bakan Kurum: '12 bin 398 bina hasarsız, bin 25 bina az hasarlı'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmalarındaki son durumla ilgili, "15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bakan Kurum, son duruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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"İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar; 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, bin 25 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik."