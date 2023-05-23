Bakan Kurum: '14 Mayıs'ta büyük bir farkla açık ara önde tamamladık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, Maltepe’de, Maltepe Sanayici ve İş Adamları derneğini ziyaret etti. Burada konuşan Kurum, “Vatandaşlarımıza sağlam güçlü bir gelecek sunmak istiyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, Maltepe’de, Maltepe Sanayici ve İş Adamları derneğini ziyaret etti. Kurum, buradaki ziyaretinin ardından Maltepe Bağdat Caddesinde AK Partili vatandaşlar ile bir araya geldi. Maltepe Sanayici ve İş Adamları Derneğinde konuşan Bakan Kurum, “Milletimiz Cumhur İttifakı’mızı Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük bir şevkle, aşkla sandığa koşarak destekledi. Yine eser siyaseti kazandı. İnşallah 28 Mayıs’ta da yeniden sandığa gideceğiz” şeklinde ifade etti.

“İstanbul’umuz, ülkemiz için mücadele ediyoruz”

“Sizlerle bugün, Türkiye yüzyılının arifesinde buluşmaktan gurur duyuyoruz. Sizler bizim daima yol arkadaşımız oldunuz. Mesai arkadaşımız oldunuz. Ve göreve geldiğimiz günden itibaren de hep sizlerle olduk. İstanbul’umuzda, ticaretimize, sanayiimize, şehirciliğimize dair tüm adımları yine siz değerli arkadaşlarımızla attık. Son derece önemli konularda milletimiz, vatandaşlarımız için istişarelerimizi hep birlikte yaptık. Bu salonda bugün bizlerle olan tüm meslektaşlarımızın sayesinde de her gün biraz daha güçlenen ekonomisiyle ticaretiyle yine dünyanın lider şehirlerinden olma yolunda İstanbul’umuz için ülkemiz için mücadele ediyoruz. Bu noktadaki emekleri için buradaki her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İstanbul’umuz büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya”

“Türkiye hedefi çizgisinde azimle kararlılığı da yürütüyoruz. Bir tarafta İstanbul’umuz, büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya. İstanbul’daki riskli yapılara ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü milletimize müjdelediler ve yarısı bizden dedik, yarısı devletimizden dedik. Riskli olduğunu düşündüğümüz konutlarımızı, İstanbul’umuzun 39 ilçesinde 963 mahallesinde sizlerle dönüştüreceğiz ve şu anda İstanbul’da bu projemizde, 810 bin bağımsız bölüm için 190 bin başvuru yaptı” dedi.

“14 Mayıs’ta büyük bir farkla açık ara önde tamamladık”

“İnşallah burada sizlerle el ele verip evlatlarımıza, vatandaşlarımıza sağlam güçlü bir gelecek sunmak istiyoruz. Ülkemiz açısından önemli bir eşiği 14 Mayıs’ta büyük bir farkla açık ara önde tamamladık. Girdiği her seçimde olduğu gibi biz Sayın Cumhurbaşkanımız yine bu seçimde de en önde, en yakın rakibine 2,5 milyon oy farkla tamamladı. Milletimiz Cumhur İttifakı’mızı Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük bir şevkle, aşkla sandığa koşarak destekledi. Yine eser siyaseti kazandı. İnşallah 28 Mayıs’ta da yeniden sandığa gideceğiz. O güne kadar rehavete kapılmadan Sayın Cumhurbaşkanımız için kapı kapı dolaşıp milletimize dargın olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hep birlikte ulaşacağız ve 28 Mayıs’ta inşallah hep birlikte zaferimizi ilan edeceğiz” şeklinde ifade etti.