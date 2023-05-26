Bakan Kurum: '28 Mayıs'ta cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cuma namazını Tuzla’daki İmam-Gazali Camii’nde kıldı. Ardından esnafı ve seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Bakan Kurum, seçimlere 2 gün kaldığını belirterek, “Herkesi kucaklayalım. Herkese ulaşalım. Herkese kendimizi anlatalım. Cumhurbaşkanımıza inşallah hak ettiği desteği vererek bir kez daha sahip çıkalım diyorum” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cuma namazını Tuzla’daki İmam-Gazali Camii’nde kıldı. Namazdan sonra esnaf ziyareti yapan Bakan Kurum, bir dondurmacıya girerek çocuklara dondurma ikram etti. Ardından Tuzla Şifa Mahallesi seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kurum’a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’da eşlik etti.

“28 Mayıs’ta cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız”

Bakan Kurum, "Seçim İrtibat bürosunda konuşan Bakan Kurum, “14 Mayıs’ta hep birlikte sandığa gittik ve 15 seçimdir olduğu gibi aziz milletimiz yine Cumhurbaşkanımızdan, Cumhur İttifakı’mızdan yana tavrını sergiledi. 14 Mayıs’ta yine eser dedi, hizmet dedi. Algılara, yalanlara sandıkta en güzel cevabı verdi ve az bir oy farkıyla aziz milletimiz ikinci turu işaret etti. Milletimizin takdiri, teveccühü bizim başımızın üstünde. Şimdi inşallah 28 Mayıs’a daha güçlü hazırlanıyoruz ve iki gün sonra yeniden sandığa gideceğiz. Çok daha güçlü bir şekilde liderimizi, Cumhurbaşkanımızı, mazlumların umudunu destekleyeceğiz. 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız” dedi.

“Nerede ihtiyaç sahibi varsa biz oraya koşarız”

Bakan Kurum, "Sözlerine devam eden Bakan Kurum, “Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi öyle de iyi bahane gösterdiler. Siyasi tercihlerinden dolayı afetzede kardeşlerimizi kapı dışarı bırakmak istediler. Bugün hutbede hocamız da söylüyor; Bizim ecdadımız, inancımız mazlumun ihtiyacını sormaz. Mazlumun kimliğini sormaz. Nerede bir mazlum varsa, nerede ihtiyaç sahibi varsa biz oraya koşarız. Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun biz mazluma, yardıma ihtiyacı olana koşarız. 21 yıldır bu anlayışla çalıştık. 21 yıldır hamdolsun hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, ötekileştirmeden hizmetlerimizi yapmaya gayret gösterdik. Aynı anlayışla çalışacağız. İşte Defne Hastanesi, yine sosyal medyada her türlü iftirayı attılar. Ama ne oldu? Söz verdik, sözümüzü tuttuk hamdolsun. Depremden sonra 15’inci günde sözleşmelerimizi yaptık. 46’ncı günde temellerimizi attık” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız, bize tarihin emanetidir”

Kurum, "11 İlde 185 bin konutun inşasının gece gündüz devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum, “Nasıl Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de yaptıysak aynı anlayışla depremzede kardeşlerimizi bu ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına terk etmeyeceğiz. El ele vereceğiz. 85 milyon kardeşimizle birlikte 11 ilimizi Anadolu’muzu yeniden ayağa kaldıracağız. Bu söz liderimizin sözüdür. Bu söz bu ülkede, 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yapan AK Partimizin, Cumhur İttifakımızın sözüdür. Bu anlayışla İnşallah hizmetlerimizi yapacağız. İnşallah 28 Mayıs’ta Türkiye, aziz milletimiz bir kez daha ‘ülkemiz sana emanet’ diyecek. Cumhurbaşkanımız, bize tarihin emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize eli nasırlı babalarımızın, ağzı dualı analarımızın emanetidir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyen Mehmet Akif’in emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize rahmetli Turgut Özal’ın, Adnan Menderes’in, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun rahmetli Erbakan Hoca’mızın emanetidir. İnşallah Sultan Fatih’in torunları 28 Mayıs’ta sandığa koşacağız ve cumhurbaşkanımıza, mazlumların liderine, ümmetin liderine rekor oyla destek vereceğiz. Emanete bir kez daha sahip çıkacağız diyorum. İki günümüz kaldı. Herkesi kucaklayalım. Herkese ulaşalım. Herkese kendimizi anlatalım. Cumhurbaşkanımıza inşallah hak ettiği desteği vererek bir kez daha sahip çıkalım diyorum” ifadelerini kullandı.