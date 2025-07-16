Bakan Kurum: '3 ilde hasar tespit çalışmaları sürüyor, ilk belirlemelere göre 9'u konut 26 yapı hasar gördü'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ’daki yangınlarda ilk belirlemelere göre 9’u konut 26 yapının ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ’da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. 3 ilde şu ana kadar; Çanakkale Ayvacık’taki Naldöken Mahallesi’nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu’daki Çamyurdu Köyü’nde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy’de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız" ifadelerini kullandı.