Bakan Kurum: '72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş'ta ilk kazmayı vurduk'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde sadece ev değil; çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş’ta da ilk kazmayı vurduk" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı. Kurum, paylaşımında "Yeni şehirlerimiz için binlerce mimar, mühendis, akademisyen, işçimiz sahada. Deprem bölgesinde sadece ev değil; çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 ev yapacağımız Kahramanmaraş’ta da ilk kazmayı vurduk" ifadelerini kullandı.

Videoda, Kahramanmaraş’ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı ve ilk kazmanın vurulduğu aktarılırken, 11 ilin inşası için sürdürülen çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.

“Radye temel üzerine kalıp tünel sistemiyle inşa edilecek konutlarda güvenle oturulacak”

Öte yandan, bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta bin 748 konutun yapılacağı ve zemin etüdü çalışmasının tamamlandığı ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği vurgulandı.