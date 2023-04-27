Bakan Kurum: '73 milyon metrekarelik 484 millet bahçesi projemizi hazırladık''

Sultanbeyli Millet Bahçesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan Kurum, "Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi dedik" dedi.

İlk fidanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile dikilen Sultanbeyli Millet Bahçesi yürütülen çalışmalar sonrası gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. 70 bin metrekare üzerine kurulan Sultanbeyli Millet Bahçesi, çocuk oyun alanları, koşu parkuru, çok amaçlı spor alanları, Millet Kıraathanesi gibi birçok donatısıyla vatandaşlara hizmet sunacak. Açılış törenine Bakan Murat Kurum’un yanı sıra Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve yüzlerce vatandaş katılım sağladı.

"İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm” ve “Yarısı Bizden!” diyoruz"

Açılışta konuşan Bakan Kurum, "Bugün 7 tepede biz varız, 39 ilçede, 963 mahallede projelerimiz var. Tam 93 bin konutu biz dönüştürüyoruz. 2012 yılında ’Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ diyerek Gaziosmanpaşa’dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de, ’İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm’ ve ’Yarısı Bizden’ diyoruz. Buradaki tüm kardeşlerimizden de, devletimizin her türlü desteği adeta ayağınıza serdiği bu kampanyaya katılmanızı özellikle rica ediyoruz. Yarısı Bizden Kampanyamıza başvurular dün itibariyle başladı. 2 günde İstanbul’umuzda 243 bin 72 bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 37 bin 178’e ulaştı. Sultanbeyli’deki başvuru sayısı da şu anda 867, 29 Mayıs’a kadar bu sayının daha çok artacağına inanıyorum" dedi.

"67 bin metrekare büyüklüğündeki Sultanbeyli Millet Bahçemizi de sizlere armağan ediyoruz"

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi dedik. 73 milyon metrekarelik 484 millet bahçesi projemizi hazırladık, 170‘ini hizmetinize sunduk. Hedef belli, millet bahçesi sayımızı önümüzdeki 5 yıl içerisinde bine çıkaracağız. Kişi başı yeşil alan hedefimizi 15 metrekare ve üzerine yükselteceğiz. İstanbul‘da 48 millet bahçesi yapıyoruz. 2.5 milyon metrekare büyüklüğünde 15 millet bahçemizin yapımını tamamladık. Bugün de daha yeşil bir İstanbul hedefiyle, 67 bin metrekare büyüklüğündeki Sultanbeyli Millet Bahçemizi de sizlere armağan ediyoruz" diye konuştu.

"Güzel haberlerimiz hazır, müjdelerimiz hazır"

Sultanbeyli’de yürütülecek projeler için konuşan Bakan Kurum, "Sultanbeyli’yi güçlendirmek, geleceğe taşımak ve güzelleştirmek için projelerimiz hazır. Güzel haberlerimiz hazır, müjdelerimiz hazır. Bir, Sultanbeyli’yi afetlere hazırlayacak dönüşüm için rezerv alan planlarını onayladık. Donatı alanlarımız hazır. En kısa sürede sizlerin rızasını alarak dönüşüme başlıyoruz. İki, Kentsel dönüşümü hızlandırmak için, ilçemizde ofisler kuracağız, dönüşümü ayağınıza getireceğiz. Üç, orman vasfını yitirmiş alanlardaki tapu sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz. Dört, Turgut Reis ve Ahmet Yesevi mahallelerimizde belediyemizle birlikte çalışacağız iki yeni millet bahçesi yapacağız. Beş, Mehmet Akif Mahallesindeki spor sahasına yeni spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve otoparktan oluşan dev bir ’gençlik ve spor merkezi’ kazandırmak için de kolları sıvadık, çalışacağız. Altı, yine Meydan Park’ın oradaki alanda, spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve otoparktan oluşan ikinci ’gençlik ve spor merkezi’ni ilçemize, evlatlarımıza, gençlerimize belediyemizle birlikte armağan edeceğiz" dedi.

"1 milyon 441 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olduk"

Açılış törenine katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Bugün burada Sultanbeyli’mize yeni bir eser kazandırmanın sevincini beraber yaşıyoruz. Millet bahçemizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakanımız Murat Kurum’a ve TOKİ başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbette sadece bununla kalmıyoruz. 230 bin metrekare alana sahip Aydos Korumuz, 190 bin metrekare alana sahip Abdurrahmangazi Korumuz içinde çalışmalara başladık. Bu çalışmalar dahil toplamda 1 milyon 441 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olduk. Sultanbeyli’nin gelişimine 110 yıl boyunca pranga vuran ve ilçemizin potansiyel gücünün ortaya çıkmasında önemli bir bariyer olan mülkiyet sorunumuzu bu dönem içerisinde bildiğiniz gibi çözüme kavuşturmuştuk. 2B’nin 2012 yılında çözülmesinin ardından birçok hisseli parseli, imarlı ve ifrazlı hale getirerek hemşehrilerimize tapularını da vermeye bu önemli eserlerin yanı sıra devam ediyoruz" diye konuştu.