Bakan Kurum: '74 milyon yatırım değerine sahip olacak Kağıthane Millet Bahçemizi armağan ediyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 688 konut, 57 dükkan anahtar teslim, Lale Sitesi Tapu Teslim ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni’ne katıldı. Kurum, "İstanbul genelinde şu an 18 milyon metrekare büyüklüğüne sahip 48 tane millet bahçesi yapıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 688 konut ve 57 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı. Kurum daha sonra Lale Sitesi Tapu Teslim ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Törenine katıldı. Bakan Kurum’a Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve birçok vatandaş katıldı. Tapu Anahtar Teslim Töreni sonrası Kağıthane Millet Bahçesinde İlk Fidan Dikim’i gerçekleştirildi.

"Lale Sitemizde 242 bağımsız bölümün tapularını sahiplerine teslim ediyoruz"

Anahtar teslim töreninde konuşan Kurum, “Tarihi İstanbul’un mesire alanı olan Kağıthane’mize; toplam büyüklüğü 60 bin metrekare olan, 74 milyon yatırım değerine sahip olacak Kağıthane Millet Bahçemizi armağan ediyoruz. TOKİ’mizin yapacağı millet bahçemizde yeşil yürüyüş yolundan etkinlik çayırına, bisiklet yolundan oyun alanlarına kadar birçok sosyal donatı yer alacak. Bu millet bahçemizi önümüzdeki yıl sizlere, Kağıthaneli kardeşlerimize armağan edeceğiz, Yine Kağıthane’mizde bildiğini gibi Göçmen Konutları’mız var. Bu konutlarımız, Talatpaşa Mahallemizde bulunuyor. Oradaki Sadabad Sitesi’nin sakinleri de 30 yıldır mülkiyet sorunu yaşıyorlar. Şimdi biz kardeşlerimizin tapu sorunlarını çözüyoruz, 290 hak sahibi kardeşimize tapularını bugün veriyoruz. Yine aynı sorundan dolayı muzdarip olan Lale Sitemizi de unutmadık. Orada da 242 bağımsız bölümün tapularını sahiplerine teslim ediyoruz. Toplamda 688 konut ve 57 dükkan olmak üzere Yahya Kemal’de yaptığımız dönüşümde, biten konutların anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Ben Millet Bahçemizin, yeni tapularımızın, yeni yuvalarımızın, Kağıthane’mize, Kağıthaneli kardeşlerimize, İstanbullu hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Bizi hiçbir zaman dedikodularla, iftiralarla yan yana bulamazsınız"

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Bizi hiçbir zaman dedikodularla, iftiralarla yan yana bulamazsınız. Hiçbir zaman polemiklerin içine girmeyiz, algıyı yönetmeyiz. Hak neyse hakikat neyse orada oluruz. Bizi ararsanız biz Elazığ’daki afetzede kardeşimizin yanında oluruz. Bizi ararsanız Malatya’da kentsel dönüşüm şantiyesinde bulursunuz. Bizi ararsanız İzmir’de, Bayraklı’da depremden iki saat sonra afetzede kardeşimizin yanında o deprem dönüşümünün içinde bulursunuz. Bizi ararsanız Antalya’daki, Muğla’daki yangınlarda vatandaşımızın acısına ortak olurken bulursunuz. Bizi ararsanız Kartal’da bina çökmüştür, orada vatandaşımızın acılarını ortak olmuş, söz vermiş olduğumuz konutların anahtarlarını teslim ederken de mutluluklarına şahit olurken bulursunuz. Bizi ararsanız Kağıthane’de istinat duvarı kaymıştır, milletimize söz vermişizdir, tapularını ve Anahtarlarını vermişizdir, işte o törende bulursunuz. Bizi ararsanız Hatay’ın, Adıyaman’ın, Kahramanmaraş’ın yollarından bulursunuz. Biz 21 yıldır bu anlayışla çalıştık ve bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi güçlü, depreme hazır hale getireceğiz. Bu büyük dönüşümü milletimizle birlikte yapacağız" dedi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 688 konut, 57 dükkan anahtar teslim, Lale Sitesi Tapu Teslim Töreni sonrası Bakan Kurum başta olmak üzere Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve birçok vatandaş Kağıthane Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimini gerçekleştirdi.

"Tüm Türkiye’de şu an 81 ilimizde 73 metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalar yürütülüyor"

Kağıthane Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi’nde konuşan Kurum, "Hepimizin, herkesin İstanbul’unda yeşil alanın arttığı, herkesin güven ve huzur içerisinde yaşadığı İstanbul için projelerimiz bir bir hayatımıza geçirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede İstanbul genelinde şu an 18 milyon metrekare büyüklüğüne sahip 48 tane millet bahçesi yapıyoruz ve etap etap bitirip vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Tüm Türkiye’de şu an 81 ilimizde 73 metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalar yürütülüyor. 500 tane millet bahçesi fiilen başlamış durumda. Hedefimiz 5 yıllık süre içerisinde millet bahçesi sayımızı 2 katına çıkarmak. 1000 millet bahçesi ile birlikte ülkemizin kuzeyi ile güneyini, doğusuyla batısını ekolojik koridorlarla millet bahçelerini birbirine bağlayacağız. Şimdi de Kağıthane’mizdeyiz. İstanbul’umuzun mesire alanı olan Kağıthane’mize tam 60 bin metrekare büyüklüğünde, Kağıthane’nin tam merkezinde, en kıymetli yerini yine milletimize armağan ediyoruz. Gençlerimize armağan ediyoruz. Çocuklarımıza burada vakit geçirebilecekleri kütüphanesiyle, kıraathanesiyle, yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla hoş vakit geçirecekleri teyzelerimizin, amcalarımızın, ablalarımızın çocuklarıyla birlikte yürüme mesafesinde buraya ulaşacağı ve burada hem Kağıthane’yi seyredeceği bir balkon gibi alanda vakit geçirecekler. Doğa ile iç içe ağaçlarla, kuşlarla çocuklarımız iç içe büyüyecekler. Doğa bilinci artacak, çevre bilinci artacak. Bu anlayışla İstanbul’umuzun 39 ilçesinde bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Birileri sözde çevrecilik yapmaya devam etsinler, maskeli doğa severlik yapmaya devam etsinler ama milletimiz için vatandaşımız için yeşil alan yapmaya devam edeceğiz. Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metre kareye çıkaracak ve yeşilin İstanbul’unu Türkiye Yüzyılı’nda Sayın Cumhurbaşkanı’mızla birlikte inşa edeceğiz. Ben millet bahçemizin İstanbul’umuza, Kağıthane’mize hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.