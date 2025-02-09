Bakan Kurum: 'Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay’da devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliği gece gündüz devam ediyor. İşçiler gece de kule vinçlerinin aydınlattığı bölgede çalışmalarına devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay’daki şantiyelerdeki gece ve gündüz vardiyasından görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" ifadelerine yer verdi.