Bakan Kurum: 'Ayancık'a sağlam, güvenli konutlar ve 2 sanayi sitesi kazandırıyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Geçen yıl yaşanan selden hemen sonra Ayancık’taydık. Selin yaşandığı ilk günden bugüne vatandaşlarımızın elini hiç bırakmadık. Ayancık’a sağlam, güvenli konutlar ve 2 sanayi sitesi kazandırıyoruz. Hemşehrilerimizi yeni yuva ve iş yerlerine en kısa sürede kavuşturacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçen yıl yaşanan selden hemen sonra Ayancık’taydık. Selin yaşandığı ilk günden bugüne vatandaşlarımızın elini hiç bırakmadık. Ayancık’a sağlam, güvenli konutlar ve 2 sanayi sitesi kazandırıyoruz. Hemşehrilerimizi yeni yuva ve iş yerlerine en kısa sürede kavuşturacağız” ifadeleriyle 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketi sonrasında Sinop’un Ayancık ilçesinde yapılan çalışmalarla ilgili bir video yayımladı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada ağır hasar alan binaların yeniden inşası için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Sel felaketinin ardından birçok iş yerinin bulunduğu küçük sanayi sitesinin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, iş yerlerinin yeniden inşası için bakanlık tarafından başlatılan çalışmalarla iki yeni sanayi sitesi yapıldığı, hasar gören iş yerlerinin ise onarıldığı aktarıldı.

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda Ayancık’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Sinop İl Müdürü Salih Livaoğlu, “Bu konutların 47 tanesi 2+1, geri kalan 32 tanesi 3+1 konut olarak tasarlanmış, yerel mimariye uygun, çevre dostu konutlar. Yüzde 90 mertebesinde kendisini tamamlamış ve yaklaşık 1 ay içerisinde halkımızın hizmetine sunulabilecek durumdadır. Bu bölgede toplam 56 tane yeni dükkan yapılmakta; yüzde 85 seviyesinde dükkanlar tamamlanmıştır” diye konuştu.

“Devletimiz hakikaten büyük bir devletmiş”

Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından devletin hemen afet bölgesine gelerek gerekenleri yaptığını ifade eden Sinoplu vatandaşlar ise, “Devletimiz, maddi ve manevi anlamda gereken ilgi ve şefkati bize gösterdi. Konutlarımız sağlam, güçlü, kaliteli ve çok güzel oldu” dedi.

Konutların yanı sıra yapılan sanayi sitesi ve dükkanların da güzel ve kaliteli olduğunu söyleyen vatandaşlar, “Bizi heyecanlandıran, yapılan sanayi sitesindeki kaliteye çok önem verdiklerini gördüm. Dükkanlarımızın eskisinden daha kullanışlı, daha güzel olduğunu görüyoruz. Devletimiz hakikaten büyük bir devletmiş. Bunu gördük” ifadelerini kullandı.