Bakan Kurum: 'Bayramın ikinci günü deprem bölgesindeki ilk konutları bitireceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bir taraftan bayramı karşılıyor olmanın sevinci, bir taraftan bayramın ikinci gününde deprem bölgesinde bitireceğimiz ilk konutlarımızın teslim ediyor olmamız ve bir aydır orada afetzede kardeşlerimiz için bir mücadele veriyoruz. 11 ilimizde eş zamanlı afet bölgesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

İstanbul’da seçim çalışmalarıyla ilgili Beyoğlu ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1’inci Etap Şantiyesi ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Bakan Kurum, "Yarın İstanbul’umuzun dönüşümü adına Türkiye yüzyılının dönüşümünü, Gaziosmanpaşa’da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hem temel atarak hem vatandaşlarımızın anahtarlarını teslim ederek 1,5 milyon konutluk büyük İstanbul dönüşümüne ilişkin müjdelerimizi de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. İnşallah tüm İstanbul’un riskli konutlarının dönüşümü adına çok önemli bir iradeyi hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koymuş olacağız. Tabii İstanbul’umuzu şu an 39 ilçesinde 93 bin deprem dönüşüm konutumuz fiilen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bayramın ikinci günü deprem bölgesindeki ilk konutları bitireceğiz”

Bakan Kurum, “Bir taraftan bayramı karşılıyor olmanın sevinci, bir taraftan bayramın ikinci gününde deprem bölgesinde bitireceğimiz ilk konutlarımızın teslim ediyor olmamız ve bir aydır orada afetzede kardeşlerimiz için bir mücadele veriyoruz. 11 ilimizde eş zamanlı afet bölgesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. 77’nci gününde 106 bin konutun sözleşmesini imzalamış inşaat sürecini başlatmış oluyoruz. İnşallah bayramın ikinci günü de ilk konutlarımızı, köy konutlarımızı depremzede kardeşlerimize, Sayın Cumhurbaşkanımızla büyük bir coşku içerisinde teslim edeceğiz” dedi.

“Bayramda Cumhurbaşkanımızdan müjdeler var”

“Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjdelerle kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı ve buradaki irademizi çok daha yüksek noktalara taşıyacak" diyen Bakan Kurum, "Devletimizin gerek hibe destekleri, gerek kiraya ilişkin desteklerinde Sayın Cumhurbaşkanımız yarın vatandaşlarımıza bayram müjdesi olarak verecek. Ve inşallah 5 yıl içerisinde İstanbul’umuzun dönüşümüne ilişkin bu iradeyi ortaya koymak ve 1,5 milyon konutluk dönüşümü gerçekleştirmek üzere 2012 yılında başlattığımız projemizi daha da güçlendirerek inşallah milletimize duyurmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, şantiye ziyaretinin ardından Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde STK, kanaat önderleri, gençler, kadınlar, muhtarlar ve iş insanlarıyla son orucunu açtı.