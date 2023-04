TAKİP ET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz Kavacık’ta yer alan 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Açılışa Bakan Kurum’un yanı sıra ilçe ve bölge SKM başkanları, ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları ve çok sayıda parti temsilcisi de katıldı. Bakan Kurum, “Bu seçim 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar arasında geçecektir” dedi.

“Aslında o fotoğraf AK Parti’nin fotoğrafı”

Bakan Kurum, bir gazetecinin, “Millet İttifakı istifalarla, masanın toplanıp dağılması ile gündeme gelirken siz seçim takvimini, milletvekili adaylarını açıkladığınız ilk günde, gecenin üçünde milletvekili adaylarıyla bir fotoğraf verdiniz, bu fotoğrafı sormak istiyorum” sorusuna, “Aslında o fotoğraf AK Parti’nin fotoğrafı, 21 yılın fotoğrafı. 21 yıldır milletimiz için, vatandaşımız için gece demeden, gündüz demeden, ben demeden, biz diyerek vatandaşımıza hizmet etmeye gayret gösterdik. Bu anlayışla çalıştık, hiçbir zaman bu anlayıştan öte durmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu iş bir bayrak yarışıdır dedik ve bayrağı abilerimizden genç kardeşlerimize verdik. Gençler büyüdü, yeni gençlere verdiler. İnşallah yeni gençlere de vermeye devam edeceğiz. Ben fotoğrafı böyle özetlemeye çalıştım” diye cevap verdi.

“Bir yıl sonra afetzede kardeşlerimiz Ramazan’ı yeni yuvalarında geçirecek”

Açılışta konuşan Bakan Murat Kurum, “Bu yıl Ramazan ayını; ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Bugün 11 şehrimizde Ramazan’ı kendi yuvasında yaşayamayan yüz binlerce kardeşimiz var. İnşallah bir yıl sonra afetzede kardeşlerimiz Ramazan’ı yeni yuvalarında geçirecek. Bu çerçevede ilk etapta 319 bin yeni konutumuzu 1 yılda tamamlayacağız. Toplamda ise 650 bin yeni yuvamızı inşa ederek gönülleri ve şehirlerimizi ihya edeceğiz” dedi.

“İstanbul’un her ilçesinde gayretimiz var, her mahallesinde projemiz var”

İstanbul’dan milletvekili adayı olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile buradaki diğer kardeşlerimiz gibi, biz de İstanbul’dan aday olma şerefine eriştik. Bu bir şereftir, çünkü İstanbul’a hizmet etmek, medeniyetimize, tarihimize hizmettir; topyekun insanlık âlemine hizmettir. Bu bakımdan; bizi İstanbul Milletvekilliğine layık gören Cumhurbaşkanımıza ve teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Sevdalısı olduğumuz bu aziz şehirde yıllarca Emlak Konut ve TOKİ bünyesinde çalışmış bir kardeşinizim. O genç yaşlarımızdan bugüne, hamdolsun İstanbul’un birçok noktasındaki projelerde, yatırımlarda imzamız oldu. 5 yıllık bakanlık dönemimizde de İstanbul’umuz için gece gündüz demeden çalıştık. İstanbul’umuzun 39 ilçesinde olduk. 963 mahallesinde olduk. Esenler’den Ataşehir’e, Beykoz’dan Kağıthane’ye, Üsküdar’dan Bağcılar’a kadar İstanbul’un her karışında muhakkak bir izimiz var. Her ilçesinde gayretimiz var; her mahallesinde projemiz var” diye konuştu.

“Zorlaştırmadık kolaylaştırdık, hiç kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık”

İstanbul’un en temel problemlerine odaklanacaklarını belirten Bakan Kurum, “Şimdi 14 Mayıs seçimlerine 34 gün kala; inşallah hep beraber İstanbul’umuzun en temel problemlerine odaklanacağız. İstanbul’da yapacağımız tüm çalışmaları; yeni bir tabirle, ’İstanbul’a 360 Derece Bakış’ diyerek anlatacağız, uygulayacağız. Dar gününde, afet gününde milletimizin yanında olduk. Yara açanlardan değil yuva kuranlardan olduk. Zorlaştırmadık, kolaylaştırdık. Hiç kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık. Milleti, siyasetin merkezine aldık. Türkiye’yi zenginleştirdik. Eser siyasetinden asla vazgeçmedik, daima ürettik. Kapatma davaları açtılar yılmadık. 28 Şubatçıların, vesayetçilerin, e-muhtıralarından korkmadık. 17-25 Aralık kumpasıyla geldiler, yolumuzdan sapmadık” ifadelerini kullandı.

“Bu seçim 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar arasında geçecektir”

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: “15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Milletçe direndik, milli irade destanı yazdık. Kardeşlerim, işte bugün saflar çok açık bir şekilde netleşmiştir. Bir tarafta ’ayağa kalkmış bir Türkiye’ diyen Cumhur İttifakımız; diğer tarafta ’Türkiye’ye dair tek bir projeleri’ olmayanlar var. Bir yanda milletle birlikte 2053 hedeflerine yürüyenler; diğer yanda eski Türkiye’ye geri dönmek isteyenler var. Bir tarafta; ’İstanbul’un deprem bütçesini 6 kat düşürenler; 5 yılda 100 bin konut deyip milletin umuduyla oynayanlar, aynı deprem planına 3 kez lansman yapanlar’ var. Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti var; Cumhurbaşkanımız var. Bu seçim; 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar arasında geçecektir. İnşallah milletimiz; 14 Mayıs’ta da bunlara en güzel cevabı verecektir.”

1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan AK Parti İstanbul SKM Başkanı Ömer Faruk Kalaycı ise, “AK Parti teşkilatları olarak binlerce, 10 binlerce gönüllümüzle, teşkilat mensubumuzla çok uzun zamandır sahalarda yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu seçim dönemi aslında bizim alışkın olduğumuz bir süreç çünkü biz 15. seçim dönemine giriyoruz. Bu 15. seçim dönemine girdiğimiz şu günlerde biz AK Parti teşkilatları olarak yaklaşık bir aydır sahada, sokakta, evlerde, salonlarda, gönül sofralarında, hane ziyaretlerinde bugüne kadar 100 binlerce vatandaşımızla seçmenimizle bir araya geldik, el ele, gönül gönüle, yüz yüze onlarla hemhal olduk” dedi.