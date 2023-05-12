Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik’te Vanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili Bakan Kurum, "Bu yapılan bir FETÖ kumpasıdır, FETÖ oyunudur. Küresel odakların Türk demokrasisine müdahale girişimidir’’ dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik’te Maroof Restaurant’ta Vanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Kente yapılacak projeleri açıklayan Kurum’a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti. Bakan Kurum, "Biz, Van’ın taşına, toprağına, suyuna aşığız. Biz Van’ın insanına aşığız. Biz, Vanımızın güzel gönüllü insanlarına hizmet etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bu güzel şehre 21 yılda 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdık. Bugün bir yandan Erçiş’ten Tuşba’ya, Çatak’tan Edremit’e Vanımızın tüm ilçelerinde kentsel dönüşüm projelerimize hızla devam ederken; diğer yandan sosyal donatılarıyla beraber binlerce konutumuzu inşa etmeye devam ediyoruz. Vanımızda bir yandan ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemiz çerçevesinde 3 bin 200 evimiz, 250 iş yerimiz, 26 bin 700 konutluk arsamız için hak sahiplerimizi belirlerken; diğer yandan Vanımıza toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare olan 8 millet bahçesi kazandırıyoruz. Van Gölümüzden Edremit’e kadar düzenleme yapıyoruz. Vanımızın incisi Van Gölümüzü evlatlarımıza en temiz haliyle bırakmak için Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizi yaptık ve hizmete açtık. Şimdi gölümüzde kapsamlı bir dip çamuru temizliği yapıyoruz’’ dedi.

"Tam 650 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı"

Bakan Murat Kurum, ’’Yine hep birlikte toplam 1.5 milyon yeni konut yaparak İstanbul’da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bugün itibarıyla İstanbulumuzda yüzyılın dönüşümünde başvuru sayımız kaç biliyor musunuz? Tam 650 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Bu 2,5 milyon kardeşimizin yuvası değişiyor demek’’ diye konuştu.

"Kasetçilere, kumpasçılara, FETÖ’cülere bu millet dersini verecek"

Kurum, "Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer tarafta kumpasçılar, kasetçiler, terör örgütleri, FETÖ, PKK ve küresel güçler. Bunlar milletten oy alamayacaklarını anlayınca rakiplerine kumpasa giriştiler. Kasetle partinin başına geçenler, şimdi bir kumpasla devletin başına geçmek istiyor. Biz AK Parti olarak daima temiz siyasetin temsilcisi olduk. Kime yapılırsa yapılsın kumpasların karşısında olduk. Sayın İnce, 2018’de Sayın Cumhurbaşkanımızın rakibiydi, kaybetti. Ama 2023 seçimleri için ’aday olacağım’ dedi, CHP’nin içinden sesler yükseldi. ’Parti kuracağım’ dedi, tehditler aldı, kendisine ve partisine parmaklar sallandı. Bu yapılan bir FETÖ kumpasıdır, FETÖ oyunudur. Küresel odakların Türk demokrasisine müdahale girişimidir. Kim olursa olsun, kimin başına gelirse gelsin biz bunun karşısındayız. Hiç kimse Türk demokrasisine parmak sallayamaz, müdahale edemez. Bu aziz millet onlara haddini bildirir. Bu seçimde de hep birlikte göreceğiz. Kasetçilere, kumpasçılara, FETÖ’cülere bu millet dersini verecek. Demokrasi tokadını atacak" şeklinde konuştu.