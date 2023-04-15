Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Nisan’da hizmete girecek olan İstanbul Finans Merkezi’ne yerli otomobil Togg ile gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Burası finansın kalbinin attığı merkez olarak hizmet verecektir” dedi.

Dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına girecek olan İstanbul Finans Merkezi’nin yapımında sona gelindi. İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hizmete girecek. Açılış öncesi yerli otomobil Togg ile finans merkezine gelerek incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ekonominin kalbi burada atacak”

Bakan Kurum, "17 Nisan’da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle burada vatandaşlarımızın da büyük bir coşkusuyla hep birlikte finans merkezimizi açmış olacağız. Küresel bir finans merkezini Türkiye’de en önde gelen finans merkezi adımını atıyoruz. Fiziki altyapısıyla sektörümüzün, İstanbul’umuzun ihtiyacını karşılayacak güce sahip. Proje itibari ile gerek banka sektörü, finans sektörünü içinde barındıracak her türlü hizmet yapabileceği ve doğanın içerisinde oluşturduğu sistemi ve katma değeri ile hem Avrupa’ya hem de Orta Doğu’ya hizmet verecek. Finans piyasalarımızın rekabet gücünü artıracak, daha da yukarıya taşıyacak İstanbul Finans Merkezi’mizde tam 50 bin kardeşimiz burada çalışacak. Bu manada İstanbul’umuzun istihdamına etki sağlayacaktır. Aynı zamanda yabancı finans merkezleri ofislerimizde hizmet verecek. Burada hem ulusal hem de uluslararası bankalar, finans kuruluşları ile görüşmeler yapacak, ekonominin kalbi burada atacak” diye konuştu.

“Finans Merkezi Projesi’nin yatırım değeri güncel rakamlar itibarı ile 65 milyar TL’yi bulmuştur”

Bakan Kurum, “Bu projede toplamda 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle bugün sunuyoruz. Şu an Finans Merkezi Projesi’ne yatırım değeri güncel rakamlar itibarı ile 65 milyar TL’yi bulmuştur ve bu çerçevede finans merkezi içerisinde akıllı bina ve sıfır atık ile hazırlanmıştır. 2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi var. Burada uluslararası finans kongrelerinin yapılacağı, hem finans merkezimize hem Anadolu yakamıza, İstanbul’umuza hizmet verecek kongre merkezi bulunuyor. Aynı zamanda 26 bin 500 kapasiteli otoparkımız var. 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. İstanbul Finans Merkezi içerisinde akademi ve araştırma merkezimiz de olacak, buradaki finans sektörü adına dünya standartlarında bir eğitim merkezi olacak ve bu merkez sayesinde ihtiyaçlara yönelik önemli çalışmaları içerisinde bulunduracaktır. 10 bin 300 metrekare büyüklüğünde 2 bin 100 kişilik kongre merkezi de aynı işlevi görecek. İstanbul için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Yaklaşık 10 yıl uğraştığımız ve 65 milyar değerine sahip bir proje. Herkesin güvende, huzurlu yaşayabileceği, depreme karşı dayanıklı bir merkez haline getirdik. Herkesin İstanbul’una değer katacaktır. Burası finansın kalbinin attığı merkez olarak hizmet verecektir” dedi.

“İstanbul Finans Merkezi’mize Türkiye’nin ilk akıllı cihazı Togg ile birlikte geldik”

Bakan Kurum, “Bugün de İstanbul Finans Merkezi’mize Türkiye’nin ilk akıllı cihazı Togg ile birlikte geldik. Türkiye Yüzyılı’nda ülkemiz birçok yeniliğe kavuşacak, birçok teknolojiye kavuşacak. Gerçekten bizim tek bir hayalimiz var; büyük ve güçlü Türkiye hayali. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Türkiye Yüzyılı’nda 15 Mayıs sabahı itibari ile bu hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.