Bakan Kurum 'Çevre ve Çocuk Şenliği'nde çocuklarla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Sultanbeyli Sultan Korusu’nda düzenlenen “Çevre ve Çocuk Şenliği” etkinliğinde çocuklarla buluştu. Bakan Kurum, "Sizler, bizim en kıymetli varlığımızsınız, umudumuzsunuz, sizler bizim teminatımızsınız. Sizlerin güven ve huzur ikliminde büyümesi geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Bakan Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Sultanbeyli Sultan Korusu’nda düzenlenen “Çevre ve Çocuk Şenliği” etkinliğini katıldı. Kurum’a Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin eşlik etti. "Çevre ve Çocuk Şenliği" etkinliğinde çocuklarla tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Murat Kurum, çocuklara hediye dağıtmasının ardından Cahit Zarifoğlu Doğa Kitapları Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

“Sizlere daha fazla yeşil alan olsun diye projelerimizi arttıracağız”

Etkinlikte konuşma yapan Bakan Kurum, "Bugün, 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal’in bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramdır. Kıymetli yavrularım, bayramınız kutlu olsun. Sizler, bizim en kıymetli varlığımızsınız, umudumuzsunuz, sizler bizim teminatımızsınız. Sizlerin güven ve huzur ikliminde büyümesi geleceğimizin teminatıdır. Bunun için sizlere daha güzel şehirler, güzel bahçeler sunmak istiyoruz. Şehirlerimizin en kıymetli yerlerini; ağaçlarla, kuşlarla, çiçeklerle dost olarak büyümeniz için millet bahçesi haline getiriyoruz. Sıfır Atık ile, atıklarımızı dönüştürüyoruz, tasarrufu bir alışkanlık haline getiriyoruz. Sıfır atık ile birlikte daha iyi bir gelecek sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mız müjdelediler, “Yarısı Bizden Kampanyası” dediler. Bununla birlikte İstanbul’umuzu depreme hazırlıyoruz. İstanbul’da 18 milyon metre kare büyüklüğünde 48 tanesi yapılıyor. Sizlere daha fazla yeşil alan olsun diye projelerimizin sayısını arttıracağız. Her birinizin sahip olduğumuz tüm bu güzellikleri koruyacağınıza ben yürekten inanıyorum. Biz de size daha iyi bir gelecek için gece gündüz çalışma sözü veriyoruz" dedi.

“Çocuklarımızı, sevgi dolu yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir”

Bakan Kurum, "Buradan anne babalara da seslenmek istiyorum. Doğayla iç içe büyüyen bir nesil yetişiyor. Artık bundan sonra daha dikkatli olmak zorundasınız. Çocuklarımızı, sevgi dolu yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Sıfır Atığı bir yaşam tarzı haline getirirsek çocuklarımıza mavisiyle, yeşiliyle çok daha güzel bir dünya bırakabiliriz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Bugün 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun 103. Yıl dönümü, bağımsızlığımızın sembolünü kutlarken aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada ilk olarak çocuk bayramı ilan edilmiştir. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve kıymetli bakanımızın destekleriyle daha güzel bir ülke bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Burada bulunduğumuz mekan Sultan Korusu’nu da kıymetli halkımıza açmıştık. Önümüzdeki perşembe günü kıymetli bakanımızın destekleriyle millet bahçemizin de açılışını gerçekleştireceği" şeklinde konuştu.