Bakan Kurum: 'Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7.7 ve 7.6’lık depremlerin son bilançosunu açıkladığı Gaziantep’te, “Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini başlatıyoruz” dedi. Bakan Kurum, depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Gaziantep’teki ölü sayısının 2 bin 529’a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık depremlerde yıkımın yoğun olduğu şehirler arasında yer alan Gaziantep’te son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yaşanan iki büyük depremde ciddi hasara uğrayan 10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinin başlatılacağını vurgularken, yapılan, yapılması planlanan çalışmalar ve Gaziantep özelindeki bilançoyu açıkladı.

“Gaziantep’te 2 bin 529 canımızı yitirdik”

Gaziantep’te bin 324 binada başlayan aram kurtarma çalışmalarının 108 binada devam ettiğini ve ölü sayısının 2 bin 529’a yükseldiğini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Depremin beşinci günündeyiz. Artık bundan sonraki süreçte dakikalar bile önemli. Cumhurbaşkanımız dün hem kentteki ailelerimize ve depremzedelere moral vermek amacıyla hem de arama-kurtarma faaliyetlerini incelemek üzere geldi. Yaşadığımız afet sebebi ile tüm illerimizde devletimiz milletimiz dünyadan gelen birçok yardım kuruluşu seferberlik şuuru içerisinde. An itibariyle Gaziantep’te 2 bin 529 canımızı yitirdik. Yaralı 12 bin 468 kardeşimiz hastanelerde tedavi altında. Gaziantep’te yapılan arama-kurtarma faaliyetleri bin 324 binada başlamıştı. Arama-kurtarma faaliyetleri çerçevesinde sadece 108 binada arama-kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Kalan binalardaki faaliyetler tamamlanmış durumda” dedi.

“İnsani yardım, çadırkent ve konteyner çalışmaları sürüyor”

Deprem bölgelerine insani yardımların havadan ve karadan ulaştırıldığını ifade eden Bakan Murat Kurum, “İnsani ihtiyaçları takip ediyoruz. Gerek barınma gerekse beslenme adımlarını atıyoruz. Tüm birimler, hem havadan hem karadan yardım ekipleri çalışıyor. Köylerimize ulaşıyoruz. Ne ihtiyaçları varsa gidermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede 5 helikopterimiz bu hizmetleri vermektedir. Tüm köylere eş zamanlı olarak acil ihtiyaçlar giderilmiş durumda. Şu ana kadar 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlandı. 25 bin çadır için de planlama devam ediyor. Konteyner kurulum süreci de başladı. 500 konteyner İslahiye ve Nurdağı’nda belirlenen alanlara kurduk. Etap etap bunu arttıracağız. Gaziantep’te 15 bin kurulumu için planlama yaptık” şeklinde konuştu.

“Hasarlı ve ağır hasarlı binalardaki tespit çalışmaları devam ediyor”

Hasarlı konutlardaki tespit çalışmalarının da devam ettiğin aktaran Bakan Kurum, “Gaziantep’te vatandaşlarımızın binaları ile ilgili hasar tespit devam ediyor. Vatandaşlarımızı bu esnada geçici alanlarda barındırıyoruz. Yaklaşık 130 bin vatandaşımızı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Bu süreç tamamlanana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz. Nurdağı ve İslahiye’de su ve elektrik verilmesi süreci başlandı. Köylerimizde de kısmi çözümler ürettik. İnşallah kalıcı çözümleri de takip ediyoruz. İletişim ile ilgili sorunlar yaşıyorduk. Tüm alanlar için üzerine koya koya gidiyoruz. Baz istasyonlarını bölgeye dağıttık. Tüm alanda iletişim sağlanma sürecini yapmaktayız. Enkazın kaldırılması ve artçı depremlerin tamamlanması ile birlikte sağlam binalara vatandaşlarımızı almamız gerekiyor. Uzmanlarımız ile hasar tespit çalışmaları tüm illerde çalışmalar devam ediyoruz. Şu ana kadar ülke genelinde 122 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Gaziantep’te 4 bin 475 bina, 12 bin 423 ev konut ve iş yeri ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ağır orta ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da tespit çalışmaları bittikten sonra kullanabileceğini ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini de başlatmış olacağız”

Ülke olarak tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadıklarını vurgulayan Bakan Kurum, yaraları sarmak ve yeni konutlar için Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesini başlatacaklarını söyledi. Bakan Kurum, şöyle konuştu;

“10 ilimizde eş zamanlı olarak cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini de başlatmış olacağız. Depremin etkilediği 10 ilimizde Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut projesini inşallah TOKİ üzerinden başlatacağız. 30 bin mühendis ve işçimizi, arama kurtarma faaliyetine katılan firmalarımızı araç ve ekipleriyle birlikte 10 ile yönlendirdik. Bunlar çalışmalara devam ediyor. Yeni afet konutlarının kurulumu için de gerek zemin etütleri gerek bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bir dakikayı bile önemsiyoruz. Burada bu afeti görmeyen vatandaşlarımız bu duyguyu anlayamazlar. O yüzden Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattık. Bunu da duyurmuş olalım. Yeni İslahiye ve yeni Nurdağı’nın inşasını yapacağız. Eş zamanlı 10 ilde bunu yapacağız. Nasıl 2 gün içerisinde konteyner kurduysak, barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderdiysek, bu afette de aynı anlayışla tüm ekibimiz ile birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz.”