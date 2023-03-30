Bakan Kurum: 'Deprem bölgesinde yapacağımız konutları sıfır atık uyumlu inşa edeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sıfır Atık Hareketi’ni dünyanın dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Bugün 11 ilimizi etkileyen deprem bölgesinde inşa edeceğimiz 650 bin konutumuzu da aynı şekilde afetlere karşı dirençli, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu yeni yaşam alanları olacak şekilde inşa edeceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin tüm dünyanın katkı ve katılım sağlayacağı “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Bakan Kurum, dünyanın geleceği, Türkiye’nin istikbali, geleceğin teminatı gençlere bırakılacak doğa için; tarihi ve anlamlı bir günü yaşamanın heyecanı içerisinde olduklarını aktararak, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle büyük çabalarla, el birliğiyle Saygıdeğer Emine Erdoğan himayelerinde çok güzel bir noktaya getirdiğimiz ‘Sıfır Atık Hareketi’ni dünyanın dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Doğal alanları, kültürü, tarihi korunmuş güvenli şehirlerin yolu tamamen insanı ve doğayı merkeze alan bir anlayışın yerleşmesinden geçmektedir"

Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün, tüm dünyanın katılım ve katkı sağlayacağı küresel bir çevre seferberliğine öncülük etmesi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu aktaran Bakan Kurum, "BM nezdinde Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun oluşturulması ise dünyamızın geleceği adına daha kararlı adımlar atmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Asrın felaketinin, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sardığımız bu günlerde şunu açık bir yüreklilikle ifade etmek isterim ki; doğal alanları, kültürü, tarihi korunmuş güvenli şehirlerin yolu tamamen insanı ve doğayı merkeze alan bir anlayışın yerleşmesinden geçmektedir. Dünyamızın ve insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde bizlere düşen görev; doğaya, canlılara karşı daha sorumlu hayatlar yaşamaktan geçmektedir. Bu hassasiyetle yaşamak demek evlatlarımıza havasıyla, suyuyla, toprağıyla tertemiz şehirler, yemyeşil bir ülke bırakabilmek demektir" dedi.

"Sıfır Atık Hareketiyle 2017 yılında başlattığımız çevreyi koruma yolculuğumuzda ciddi kazanımlar elde ettik"

Bakan Kurum, yürütülen çalışmalar kapsamında çevreci adımlar atıldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 20 yılı aşkın bir süredir güçlü, çevreci adımlar atarak binlerce yeşil yatırım hayata geçirdik. Tüm süreçlerini milletimizle el ele yürüttüğümüz Sıfır Atık Hareketiyle 2017 yılında başlattığımız çevreyi koruma yolculuğumuzda ciddi kazanımlar elde ettik. Bugün 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız artık atıklarını kaynağında ayrıştırıyor. Böylece 33.8 milyon ton atığın geri dönüştürülmesini sağladık. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 27,2’ye yükselttik. 164 bin binada sıfır atık sisteminin kurulumunu sağladık. Yürüttüğümüz etkin politikalarla enerjide sanayiye, ulaşımdan ticarete, tarımdan şehirciliğe kadar her alanda hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağladık. Karasal kirliliği azalttık. Bugün nüfusumuzun yüzde 89’una atık su arıtma hizmeti vererek denizlerimizin, göllerimizin, akarsularımızın dünden bugüne daha temiz olmasını sağladık. Ülkemizin birbirinden kıymetli doğal zenginliklerini koruma altına alarak korunan doğal alan oranını yüzde 12’ye çıkardık. Oluşturduğumuz mavi ve yeşil ekolojik koridorlarla, millet bahçelerimizle ekosistemler arasında bir bütünlük sağladık" diye konuştu.

"Deprem bölgesinde inşa edeceğimiz 650 bin konutumuzu aynı şekilde afetlere karşı dirençli, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu yeni yaşam alanları olacak şekilde inşa edeceğiz"

Açıklamasında tüm şehirlerde sıfır atık felsefesiyle hareket edildiğini aktaran Bakan Kurum, "Enerji verimli, iklim dostu, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarını esas alarak yürüttüğümüz tüm şehirlerimizi sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün 11 ilimizi etkileyen deprem bölgesinde inşa edeceğimiz 650 bin konutumuzu da aynı şekilde afetlere karşı dirençli, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu yeni yaşam alanları olacak şekilde inşa edeceğiz. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehirlerimizin tarihini, kültürünü, doğal güzelliklerini geleceğe taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yeşil kalkınma ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

Bakan Kurum açıklamasının sonunda ise Sıfır Atık Hareketinin öncüsü olan Emine Erdoğan ve doğa gönüllülerine teşekkür ederek, “Ben bu vesileyle bugün küresel çapta yaşanan israf ve atık krizine dur demek için Anadolu’nun bereketli topraklarında filizlenen Sıfır Atık Hareketinin öncüsü, savunucusu Emine Erdoğan Hanımefendi’ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Elindeki ufak bir çöpü dahi geri dönüştürme gayretinde olan minik çevre müfettişlerimize, iklim kriziyle mücadele için her daim dertlenen iklim elçisi gençlerimize, ufacık bir çiçeği, asırlık ağaçlarımızı, nehirlerimizi, göllerimizi, denizlerimizi her zaman bir anne şefkatiyle sarmalayan kadınlarımıza ve doğaya sonsuz bir koruyuculuk duygusuyla yaklaşan tüm çevre dostu, doğa dostu gönüllerimize 85 milyon vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bakan Kurum, denizlerde plastik atıkların oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken bir kısa film paylaştı

Bakan Kurum, ayrıca sosyal medya hesabından Bakanlık tarafından hazırlanan, bilinçsizce doğaya atılan plastik atıkların bir döngü içerisinde yeniden sofralara kadar ulaşma sürecinin anlatıldığı bir kısa film de paylaştı. Denizlerdeki plastik atıklara dikkat çekilen kısa filmde, deniz çevresini ve ekosistemini en çok tehdit eden unsurların başında deniz çöplerinin geldiği ve çöplerinin büyük bir kısmının ise plastiklerden oluştuğu aktarılıyor. Plastik atıklar nedeniyle tüm insanlığın tehlikede olduğuna dikkat çekilen kısa filmin sonunda insanların el birliği içerisinde bu büyük tehlikenin farkında olup geç kalmadan mücadele etmesi gerektiği “Dünyamız değişmeden biz değişelim. Ortak evimize birlikte sahip çıkalım” mesajıyla vurgulanıyor.