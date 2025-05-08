Bakan Kurum: 'Devletimiz İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devletimiz tüm imkanlarıyla İstanbul’un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği’nde Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının katılımı ile düzenlenen "Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı"na başkanlık etti. Toplu Konut İdaresi Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve bakanlık yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul’un yapı stokunun durumu ve bakanlığın kentte yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili detaylı sunum yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da toplantıda sunum yaptı.

"İstanbul, Türkiye’nin kalbidir"

Bakan Kurum, konuşmasında İstanbul’un ülke için önemine dikkat çekerek, "İstanbul, Türkiye’nin kalbidir. Nüfusu, ekonomik büyüklüğü ve tarihsel derinliğiyle ülkemiz için eşsiz bir değere sahiptir. Bu şehrin geleceğiyle Türkiye’nin geleceği doğru orantılıdır. Bu sebeple İstanbul güvenli bir şekilde güçlenirse Türkiye güçlenir. Allah korusun aksi bir durumda Türkiye geri dönüşü olmayan bir zarar görür" dedi.

"Devletimizin deprem bölgesindeki tecrübesini İstanbul’umuza aktaracağız"

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Devletimizin gücü ve kararlılığı, milletimizin güveni ve desteğiyle 2 yılda adeta yeniden bir ülke inşa ederek tam 201 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda teslim edeceğimiz tüm konutların yapımına başlamış bulunuyoruz. Toplamda 453 bin ev ve iş yerimizi yıl sonuna yetiştirmek için alın teri döküyoruz. İnşallah bölgedeki çalışmalarımızı hızlıca tamamlayarak, devletimizin deprem bölgesindeki gücünü, tecrübesini en süratli şekilde İstanbul’umuza, 39 ilçemize aktaracağız" diye konuştu.

"Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"

Bakan Kurum, Türkiye’nin ve İstanbul’un deprem riskine rakamlarla dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye; yüzlerce yıldır yerin altında sessizce bekleyen deprem gerçeğiyle birlikte yaşamaktadır. Çünkü bu vatanın coğrafi büyüklüğünün yüzde 66’sı deprem riski altındadır. Nüfusumuzun yüzde 71’i bu riskli bölgelerde hayat sürmektedir. Bu riskli bölgelerin en başında da İstanbul’umuz gelmektedir. Şu anda, yani 2025 yılı itibarıyla İstanbul’umuzda 8 milyon 70 bin ev ve iş yerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini 2000 yılı ve öncesi. 2000 yılındaki bina stokuna baktığımızda İstanbul’un tamamı riskliyken; yaptığımız düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul’un yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumda. Ancak halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var."

"İstanbul’a 450 milyar lira yatırım yaptık"

Bakan Kurum, İstanbul’da bakanlık desteğiyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları ile şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığı 2012 yılından bugüne tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Ve on binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle birlikte şehrimizin 39 ilçesine yayılan 208 bin 915 konut ve iş yerimizi dönüştürüyoruz. Şu ana kadar İstanbul’umuza depreme hazırlık başlığı altında gerek kentsel dönüşüm, gerek Yarısı Bizden, gerekse sosyal konut projeleriyle birlikte tam 450 milyar lira yatırım yaptık."

"452 bin ev ve iş yeri incelendi, 61 bini az hasarlı"

İstanbul’un dönüşümünü hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya yükseltildiğini hatırlatan Bakan Kurum, "İstanbul’da 62 bin konutumuzun Yarısı Bizden kapsamında dönüşüm sürecini başlattık ve 21 bin ev ile iş yerinin dönüşümüne süratle devam ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum, İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 452 bin ev ve iş yerinin incelendiğini, 354 bin bağımsız bölümün hasarsız, 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu açıkladı. Bu 61 bin konutun tamamının Yarısı Bizden kampanyasına dahil edildiğini açıklayan Bakan Kurum, ev sahipleriyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

"Belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz"

Devletin tüm imkanlarıyla İstanbul’un dönüşümü için gövdesini taşın altına koyduğunu belirten Kurum, tüm belediyelerden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti beklediklerini ifade etti. Kentsel dönüşüm için destek çağrısı yapan Bakan Kurum, "Bakanlık olarak tüm belediyelerimizi İstanbul’un dönüşümünde bir paydaş olarak görüyoruz. Sizin alacağınız aksiyonu ve vereceğiniz katkıyı her şeyden çok daha fazla önemsiyoruz. Hep söylüyoruz. Deprem, siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda politika yapılamaz. Bu mesele propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Bu konu, ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, oy devşirilecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

"Tüm kesimlerin el uzatması gerekir"

Bakan Kurum, İstanbul’un dönüşümü için tüm kesimlerin katkı vermesi gerektiğine vurgu yaparak, şu şekilde konuştu:

"Böylesine hayati bir meselede vatandaşımızın hassasiyetini, kaygılarını dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle istismar etmeye çalışmak, bu ülkeye, bu şehrin insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Herkesin bu sorumluluk ve ciddiyetle hareket etmesi gerekmektedir. Ayrıca İstanbul’un dönüşümü meselesi sadece iktidarın ya da sadece belediyelerin tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir, olmamalıdır. Burada bu meseleye tüm siyasi partilerimiz belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, medyamız, üniversitelerimiz, yani İstanbul’da yaşayan 16 milyon İstanbullunun el uzatması gerekmektedir. Hep birlikte o afetlerde birlikteliğimizi nasıl yansıtabiliyorsak, İstanbul’un dönüşümünde de bu tavrı, bu duruşu sergilemek hepimizin, şu koltuklarda oturan tüm arkadaşlarımızla birlikte tüm İstanbul’un görevidir, vazifesidir."

"Ben milletimizin önünde söz veriyorum"

Belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda iş birliği sözü veren Bakan Kurum, "İstanbul’un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonum da, bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır. Çok net söylüyorum. Lütfen değerli başkanlarım bizi arayın, sorun, gelin hep birlikte bizden destek isteyin, bize destek verin. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım" dedi.

"Biz depremi beklemeyeceğiz"

İstanbul’un bir an önce depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İstanbul’da bir deprem bekleniyor. Ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümüyle cevap vermek durumundayız. Deprem korkusunun olmadığı İstanbul’a ulaşmak için projelerimizi hep birlikte bütüncül bir planlamayla hayata geçireceğiz. Bir yandan riskli yapılarımızı dönüştürürken, diğer yandan sosyal konut projelerimize hız vereceğiz. Bu çalışmaları inşallah hep birlikte yapacağız. Gelin parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi hep birlikte başaralım. Ve tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak, burada da tek vücut olalım. Ve hep birlikte İstanbul’umuzu dönüştürelim. Milletimiz bizden bunu bekliyor."