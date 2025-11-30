Bakan Kurum: 'Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak, ’Yarısı Bizden’ ile sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın İstanbul’da yürüttüğü ’Yarısı Bizden’ kampanyası ile kentin yapı stoku yenileniyor. 74 binden fazla bağımsız bölümün dönüşüm süreci ‘Yarısı Bizden’ destekleriyle devam ediyor. Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin liralık finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

162 Bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı

İstanbul Küçükçekmece’deki 11 katlı 8 blokta oluşan Doğuş Sitesi de alan bazlı dönüşüm desteği ile yeniden inşa edilecek. İlk etapta 5 blokta bulunan 162 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. İnşaatları Emlak Konut’un üstlendiği proje 4 bin 752 metrekare alanda yürütülecek.

"Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Doğuş Sitesi’ndeki yıkım çalışmalarının görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, hak sahibi Orhan Yeniay’ın "O çürük evlerde beklemesinler, bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler" mesajını alıntılayarak, "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. ‘Yarısı Bizden’ ile sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız" açıklamalarında bulundu.

Doğuş Sitesi’nin dönüşümü ile ilgili bilgi veren Kentsel Dönüşüm Uzmanı Zeynep Ayan, "Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında hak sahiplerimizle uzlaşarak dönüşüm sürecini başlattık. Depreme dayanıklı ve çağdaş yapı standartlarına uygun olarak tasarlanan bu kentsel dönüşüm projesiyle hak sahiplerimize en yakın zamanda teslimlerini yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hak sahibi Orhan Yeniay ise, "Kentsel dönüşüme geçmek istemeyen vatandaşlara sesleniyorum; o çürük evlerde beklemesinler bir an önce kentsel dönüşüme geçsinler. Süreç çok hızlı ilerleyecek" diye konuştu.

"Arkamıza devleti aldık"

Hak sahibi Gülten Kılıç, eski evlerinin güvenli olmadığını belirterek, "Geceye dua ile sabah çok şükür diyerek kalkıyorduk. Şu an bu işin yüzde 50’si başladı. Yüzde 50’si de geride gelecek eminim" dedi. Sakine Navruz ise ‘Yarısı Bizden’ Kampanyası ile ilgili şöyle konuştu:

"Destek olarak arkamıza devleti aldık. Biliyoruz ki devletimiz bize sahip çıktı ve bize çok güzel evler teslim edecek. Şimdi yıkılıyor ve yeni evler olacak. En azından çocuklarımızla, ailelerimizle huzur içinde oturup yaşamak istiyoruz. Çünkü binalarımız ciddi anlamda hasarlıydı. Ve bu bizimle birlikte bütün aileleri tedirgin ediyordu. Şimdi süreç başladı, eminim ki hızlı ilerleyecek."

"Tek istediğim herkesin kentsel dönüşümden faydalanması"

Yarısı Bizden’in alan bazlı dönüşüm desteği sayesinde uygun ödeme koşullarıyla evlerini yenileyeceklerini anlatan Erol Bilen ise, "Anahtarlarınızı gelip aldığınız zaman ödemeye başlayacaksınız. Yarısını devlet ödeyecek, yarısını da siz. 180 veya 240 ay taksilirae ödeyeceksiniz’ dediler. Kat maliklerimize geldik, durumu anlattık. Oy birliğiyle karar aldık, başladık" ifadelerini kullandı. Hak sahiplerinden Karaca Kılıç ise "Tek istediğim bizim gibi herkesin bir an önce kentsel dönüşümden faydalanıp İstanbul’umuzun depreme hazırlanması" dedi.

