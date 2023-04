Bakan Kurum: 'Eğitimde, sanatta, sporda, teknolojide, sanayide kendimizi eğiteceğiz''

TAKİP ET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar’da ilk defa oy kullanacak gençlerle ve kadın seçmenlerle buluştu. "Eğitimde, sanatta, sporda, teknolojide, sanayide kendimizi eğiteceğiz’’ diyen Bakan Kurum, “Sevgili gençler, ülke olmazsa, vatan olmazsa biz olmayız, güzel sahip çıkacaksınız’’ ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul’da seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Üsküdar’da Valide Sultan gemisinde ilk defa oy kullanacak gençlerle buluşan Bakan Kurum’a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Gençlerle hatıra fotoğrafı çekilerek sohbet eden Bakan Kurum, “Kendi ürettiğimiz yerli helikopterimiz, insansız hava araçlarımız, SİHA’mız, İHA’mızla tüm dünyaya meydan okuyoruz. Kendi uçaklarınızı, gemilerinizi yaparsanız ve her alanda kendine yeten bir ülke olursanız büyük ülke olursunuz, güçlü ülke olursunuz. Ülkemizin, bayrağımızın, vatanımızın bağımsızlığı için mücadele ediyoruz. Sevgili gençler, ülke olmazsa, vatan olmazsa biz olmayız. Güzel sahip çıkacaksınız. Bu vatanın geleceğine sizler sahip çıkacaksınız. Ve eminiz ki bizden aldığınız bayrağı ama belediye başkanı olarak ama milletvekili olarak ama bakan olarak çok daha iyisini yapacaksınız, biz buna yürekten inanıyoruz. Biz öyle bir milletiz ki zor günlerde beraber olmayı biliriz. Birbirimize destek olmayı biliriz. 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği bir depremle 6 Şubat sabahı büyük bir acıyla uyandık. Ve burada da Hatay’dan, Malatya’dan, Adıyaman’dan kardeşlerimiz var. Öncelikle ben vefat eden 50 bin 400 kardeşimize, canımıza Allah’tan rahmet diliyorum, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Biz biliyoruz ki bütün Türkiye’nin gönlü, kalbi deprem bölgesinde. 21 yıldır hep mücadele ediyoruz. Sebebi aslında sizlere daha iyi bir gelecek ve gençlerimiz için işte kurduğumuz hayalleri bir bir gerçekleştirelim. Tek amacımız, tek hedefimiz buydu. Bu anlayışla çalışacağız ve hep birlikte gençliğin yüzyılını inşa edeceğiz. Sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Eğitimde, sanatta, sporda, teknolojide, sanayide kendimizi eğiteceğiz. Kendi doğalgazımızı bakın ne yaptık, çıkardık. Enerjide dışa bağımlı olmazsanız güçlü olursunuz. Kendi topunuzu, kendi SİHA’nızı üretirseniz dünyada söz sahibi olursunuz. Ben bir taraftan çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele ediyorum. Bunların sebeplerine de baktığınızda işte sizin yaşayabileceğiniz bir İstanbul’u, Üsküdar’ı inşa etmek. İklim değişikliğiyle de aynı şekilde mücadele ediyoruz sevgili gençler. İklim değişikliği bundan sonraki süreçte sizin hayatınızda her dalda karşınıza çıkacak. Yani iklim değişikliğiyle mücadele önemli" dedi.

Gençlere yönelik yapılan projelere değinen Bakan Kurum, "18 yaşındaki gençlerimizden 2 milyon başvuru oldu, ev sahibi oldular. 2 milyona yüzde 20 kontenjan ayırdık ve 50 bin gencimiz ev sahibi oldu. Aylık 10 gigabyte internet gençlerimiz için Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimize müjdeledi ve önümüzdeki 5 yılda da 6 milyon gencimiz mezun olduktan sonra o alanlarda istihdam bulabilecek” dedi.

"Bu güzel ülkemizin geleceğini, yarınlarını sizler devralacak, çok daha iyi noktalara taşıyacaksınız”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Huzurlarınızda sayın bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir deprem yaşadık sevgili gençler. Bu depremden normalde 13, 14 milyon insanımız direkt etkilense de aslında bir millet olarak topyekun bu güzel ülkemizin vatandaşları olarak hepimiz etkilendik. Ama her afette olduğu gibi daha önce de salgında bir arada olduk sevgili gençler. Covid’le mücadele ettik. Ne yazık ki büyük bir deprem oldu. Bu afetlerden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yakın çalışma ekibi, sayın bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediyelerimiz vatandaşların bu zor zamanlarda yanında olmaya çalıştık ki onların öncülerinden birisi de Sayın Bakanımız Murat Kurum Beyefendi. Yani deprem olduğu andan itibaren aradan saat geçmeden felaket bölgesinde sel oluyor ve anında bakıyoruz buralarda. Böyle bir iş tutuş şeklimiz var Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Allah hepsinden razı olsun. Bu güzel ülkemizin geleceğini, yarınlarını sizler devralacak, çok daha iyi noktalara taşıyacaksınız” dedi.

"İstihdamda kadın sayısını 6 milyondan 10 buçuk milyona çıkardık’’

Bakan Kurum, ardından kadın seçmenlerle kahvaltı programına katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, “Şairin dediği gibi bir kadındır toprağı vatan, evi yuvan yapan. Sizler hem evimizi yuva yapıyorsunuz hem bizlere, hem de çocuğunuza bakıyorsunuz. Aileleriniz için çok büyük fedakarlıklar yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Tarihimizde olduğu gibi ülkemizi her daim geleceğe taşıyacak olan kadınlarımızdır. AK Parti olarak kadınlarımızın hak ve hürriyetlerinin genişlediği dönemi 21 yıldır yaşıyoruz. 21 yılda hem çalışma hayatında hem de aile hayatında her zaman kadınlarımıza destek olduk. İstihdamda kadın sayısını 6 milyondan 10 buçuk milyona çıkardık. Neredeyse iki katına çıkardık. İŞKUR ve KOSGEB’ler ile kadınlar üretti, iş yeri sahibi haline geldi. Ülkemizi kadına şiddet noktasında bu ayıptan kurtarmak için eğitimden istihdama kadar her alanda birlikte çalıştık. Kadınlarımız ülkemizi en güçlü şekilde temsil etsin diye TBMM’de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen kardeşlerimizin primlerinin üçte birini devletimiz karşılıyor” diye konuştu.