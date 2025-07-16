Bakan Kurum: 'Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan 500 Evler bölgesinden görüntüler paylaştı. Kurum, "İlmek ilmek işledik. Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir adım daha attık. Hatay’da 500 Evler’i de tamamladık. Şimdi Antakya’da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor" dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordine ettiği asrın inşa seferberliği sürüyor. Deprem bölgesinde en çok konutun inşa edileceği Hatay’da projeler 7 gün 24 saat vardiya esasıyla hızla inşa ediliyor. Emlak Konut GYO, Antakya ilçesindeki 500 Evler bölgesinde 576 konut inşa etti. Kura çekimi de tamamlanan bölgede kısa süre sonra teslimatlar başlayacak.

"Yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların görüntülerini ve hak sahibi vatandaşların yorumlarını sosyal medya hesabından, "İlmek ilmek işledik. Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir adım daha attık. Hatay’da 500 Evler’i de tamamladık. Şimdi Antakya’da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor" notuyla paylaştı.

"Kura çekiminde sevinçten ağlama krizine girdim"

Hak sahibi Hüsne Fakı, evlerin sağlamlığına dikkat çekerek, "Ben bu evlerde gönül rahatlığıyla otururum. Çünkü temelinde kaç tane fore kazık olduğunu da biliyorum artık. Önceden deseler böyle böyle, hiç bilmezdim. Ama şimdi her şeyin ne olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Fakı, çalışmaları temel aşamasından itibaren takip ettiklerini anlatarak, "4 çocuğum var. Onlarla inşaatlara geldiğim zaman çok mutlu oldular. Hatta oradaki çalışanlara çocuklarım; ‘Abi evimiz ne zaman bitecek, bizi konteynerden kurtar’ diyorlardı. Kura çekimini de konteynerde izlerken çok duygulandı. Ben sevinçten ağlama krizine girmiştim. Evime ilk geçince 2 rekat şükür namazı kılacağım. Önceki 500 Evler’de balkonum yoktu. Balkonuma bir masa koyup kızımla kahve içeceğim" dedi.

"Gerçekten arı gibi çalışıyorlar"

Hak sahibi Buket Yener ise çalışmaların çok hızlı ilerlediğini dile getirerek, "2,5 yıl içinde Hatay bayağı gelişti. Her şey ayakta çok şükür. Yani devletimizin eli ayağı hep buradaydı. Zaten sürekli ‘Hatay bizim için başka, Hatay şahsi meselemiz’ diyorlar ki bence de öyle gerçekten. ‘1-2 binayı yapacaklar bırakacaklar’ diyen var. Bir anda ayağa kalkıyor ve bir anda da bitiyor. Temelden sonrası çok hızlı ilerledi. Gece ayrı vardiya gündüz ayrı vardiya olarak gerçekten arı gibi çalışıyorlar. ‘Kesinlikle yapamaz’ diyenler bence şu an tam tersini düşünüyorlar. Kesinlikle yapıldı, yapılmaz diye bir şey yokmuş bunu da biz görmüş olduk. Güçlü devlet, güçlü milletin arkasında durduğu müddetçe hep ayaktayız" dedi.

"Helal olsun diyorum, Hatay’da şu an koca bir şantiye var"

Projenin başında inanmayanların, karşı çıkanların şimdiki durumu görünce "İyi ki yerinde yapılmış" dediklerini anlatan Umut Aytaş ise şunları söyledi:

"İnşaatta çalışan emektar kardeşlerimize Allah razı olsun diyorum. Gece gündüz hiç durmadan çalıştılar. Yağmurda, soğukta, kışta gece gündüz çalıştılar. Emekleri var. Allah razı olsun diyorum. Bu süreçte çok hızlı çalışıldı. Çok iyi gidildi. Biz hepsini gördük, takip ettik. Helal olsun diyorum ben. Hatay’da şu an koca bir şantiye var. İnanılmaz büyüklükte bir şantiye. İnanılmaz bir çalışma var."

Her blokta 78 fore kazık kullanıldı

Proje hakkında bilgi veren Emlak Konut mimari Cantürk Bediz, "Her blokta toplam 78 adet fore kazık sistemi bulunmaktadır. Her birinin derinliği 18 metre derinliğinde olup 80 santim çapındadır. Konutlarımız yatay mimari esas alınarak tünel tipi olarak 3 artı 1, 101 metrekare olarak, zemin artı 5 şeklinde tasarlandı" dedi.

Kentte bugüne kadar 60 bin 507 konut, bin 152 iş yeri ve 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.