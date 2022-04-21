Bakan Kurum: 'Hedefimiz milletimizi ve devletimizi en yüksek noktaya taşımaktır'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da hemşehrileri ile iftar yemeğinde buluştu.

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  • 21.04.2022 21:06
  • Güncelleme: 21.04.2022 21:26
Bakan Kurum: 'Hedefimiz milletimizi ve devletimizi en yüksek noktaya taşımaktır'
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam’da hemşehrileri ile iftar yemeğinde buluştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hemşehrileri ile Kızılcahamam 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı’nda iftar programında bir araya geldi. Kurum memleketi Kızılcahamam’da coşku ile karşılandı.

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“Hedefimiz milletimizi ve devletimizi en yüksek noktaya taşımaktır”

İftar programında konuşan Kurum, millet ve devlet aşığı Kızılcahamamlıların iftar yemeğinde buluştuğunu belirterek, “Davamız ‘Hakkı söyleyip hak ettiği yere çıkarmaktır.’ Hedefimiz ‘Milletimizi ve devletimizi en yüksek noktaya taşımaktır.’ Ulaşmak istediğimiz zirve; ‘Çocuklarımız için, yavrularımız için; sesi, sözü, gücü, kudreti dünyanın dört bir yanına uzanacak bir medeniyet inşa etmektir. Büyük bir gururla ve gönül rahatlığıyla söylemek isterim ki; Hakk’ın davasını tutup kaldıranların bugün 15 Temmuz meydanında olduğunu görüyorum. Millet ve devlet aşıkları buradadır. Bu aziz vatanı zirveye çıkaracak olan irade işte tam karşımdadır” diye konuştu.

“Evlat, annenin hamurundan yoğurulur”

Konuşmasının devamında ana ocağına kavuştuğu belirten Kurum, “Allah’a şükür biz bugün Kızılcahamam’a, sevdiğimiz şehre, ana ocağına kavuştuk. ‘Evlat, annenin hamurundan yoğurulur.’ Elhamdülillah; bizim hamurumuzda Kızılcahamam’ın havası var, toprağı var, suyu var, muhabbeti var. Hamurumuzun yoğrulduğu bu topraklarda, Ankara’mıza, şehirlerimize her zaman hizmet etmeye aşkla, azimle, kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Milletimizin yaralarını sarmak için seferber olduk”

Kurum konuşmasında afet durumlarında şehir şehir gezdiklerine dikkati çekerek, “Biz; selde Kastamonu, Bartın ve Sinop’taydık. Deprem’de Elazığ’a, Malatya’ya, İzmir’e gittik. Yangınlar oldu hemen iki saat sonra Antalya’da, Muğla’da olduk. Günlerce afet bölgelerinde milletimizin yanında olduk. Milletimizin yaralarını sarmak için seferber olduk. Milletimize işte böylesi zor zamanlarda hizmet etmek, onların yanında olmak, bizler için bir görevlerin en büyüğüdür, vazifelerin en kutsalıdır. Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Milletimiz, bize nerede ve ne zaman ihtiyaç duyduysa orada olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tıpkı Ankara Çankaya’da yıkılan Açelya Apartmanında olduğu gibi; işte burada, Kızılcahamam’da, Kasaplar Çarşısı’nda çıkan yangından hemen sonra siz kıymetli hemşehrilerimizin yanında olduğumuz gibi. Kızılcahamam’ın simgesi Kasaplar Çarşısı’nda yangından sonra yaraları hep birlikte sardık” dedi.

“Türkiye’nin önündeki oyunları bozacak ruh buradadır”

Bakan Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz Ankara’nın ilçelerini hiç kimsenin insafına bırakmayacağız, terk etmeyeceğiz. Önümüze engel çıkartıp içerideki taşeronlarıyla büyük Türkiye yürüyüşünü durdurmak isteyenler var ve onlara Kızılcahamam’dan 15 Temmuz Meydanı’ndan diyoruz ki; elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz buradayız. Türkiye’nin önündeki oyunları bozacak ruh buradadır. İşte tam bu meydandadır. Akçakese’den Bademli’ye, Bulak’tan Çavuşlar’a, Doğanözü’nden Kalemler’e, Taşlıca’dan Yukarıkese’ye kadar Kızılcahamam’ın tüm yiğitleri burada, Ahileri burada, seymenleri burada! Bu ruh; Cumhur İttifakıdır, bir millet cephesidir. Bu cephe; 15 Temmuz’da hain FETÖ’cülere set olmuş, kan vermiş, can vermiştir ama vatanını asla teslim etmemiştir."

İHA

SHA Editör
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