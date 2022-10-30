Bakan Kurum: 'Hiçbir anını unutmadan İzmir'imizde depremin izlerini silmeye çalıştık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin 2’nci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hiçbir anını unutmadan İzmir’imizde depremin izlerini silmeye çalıştık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin 2’nci yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, “2 yıl önce bugün saat 14.51, 16 saniye. Hiçbir anını unutmadan İzmir’imizde depremin izlerini silmeye çalıştık. Başlattığımız büyük dönüşümle yavrularımızın geleceğe güvenle bakacakları okullar, hemşerilerimizin sağlıkla oturup çalışacağı ev ve iş yerleri inşa ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah memleketimize bir daha deprem acısı yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İzmir depreminin 2’inci yıl dönümünde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. Bakanlık, deprem sonrasında Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların bulunduğu alanda bin 404 konutun ve 289 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Teslim edilmeyen konut bağımsız birim adedinin 15, ticari birim adedinin de 10 olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Bayraklı ilçesindeki Şehir Hastanesi’nin olduğu bölgede 2 bin 816 konut ve 60 iş yeri inşaatının etaplar halinde devam ettiği ve yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi. 117 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 34 kişinin yaralandığı İzmir depreminde Bayraklı ilçesinde çöken veya ağır hasar gören yapıların bulunduğu alandaki 7 proje alanının "rezerv yapı alanı" olarak belirlendiği ifade edildi. Söz konusu rezerv yapı alanlarının imar planı değişikliklerinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanarak Bakanlık tarafından onaylandığı bildirilen açıklamada, bu alanlarda yapı ruhsat süreçlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğünce tamamlandığı, yapı kullanma belgelerinin 7 adet proje alanının tamamında düzenlenip onaylandığı aktarıldı.

TOKİ tarafından 5 bin 61 konut ve 357 iş yerinin ihalesi gerçekleştirildi

Bakanlık açıklamasında, İzmir depremi sonrası TOKİ tarafından bölgede 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, 8 derslikli anaokulu, 24 derslikli ilköğretim ve ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı ihalesinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca rezerv alanda da 3 bin 657 konut, 68 iş yeri ve 8 derslikli anaokulunun ihalelerinin yapıldığı bilgisi verilerek, bu projelerden 397 konut ve 2 iş yerinin teslim işlemlerine başlandığı ve 444 konut, 6 iş yeri ve genel altyapı işlerinin iskan ve abonelik işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.

Bin 404 konut ve 289 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

Bakanlık açıklamasında, bin 404 konutun ve 289 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği, teslim edilmeyen konut bağımsız birim adedinin 15, ticari birim adedinin de 10 olduğu belirtildi. Açıklamada İzmir’in Bayraklı ilçesinde şehir hastanesinin olduğu bölgede yaklaşık 375 hektarlık alanın da “rezerv yapı alanı” olarak ilan edildiği, bu bölgede 2 bin 816 konut ve 60 iş yeri inşaatlarının etaplar halinde devam ettiği ve yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Bakanlık İzmir depremindeki hasar tespit çalışmalarına yönelik de açıklamada bulundu. Depremde Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü koordinasyonunda saha tespit, destek, lojistik ve ofis ekipleri olmak üzere toplamda bin 316 personelin görev aldığı aktarıldı. Ayrıca 8’i yıkık, 35’i acil yıkılacak, 633’ü ağır hasarlı, 603’ü orta hasarlı, 7 bin 771’i az hasarlı, 175 bin 636’sı hasarsız olmak üzere toplam 184 bin 685 binada hasar tespit çalışması yapıldığı ve bu binalardan 9 bin 49’unun depremden etkilendiği ifade edildi.

“İzmir’de meydana gelen deprem sonrası devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu”

TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunun altını çizerek, “Bu doğrultuda depremzede vatandaşlarımıza bir an önce sağlıklı ve güvenli konutları ulaştırmak için Sayın Bakanımız Murat Kurum söz verdi depremzede vatandaşlarımıza. Yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerinde dönüşümünün sağlanması için proje çalışmalarına başlandı. Binalarımızın tamamı depreme dayanıklı yapıdadır. Hak sahiplerimiz, depremzede vatandaşlarımız güvenli şekilde yuvalarında oturabilirler” diye konuştu.

2 yıl önce yaşanan İzmir depreminde evi yıkılarak eşini kaybeden ve yeni konutu teslim edilen Hatice Baltırak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek, “Baktım ki evimiz yan yatmış. Eşim balkondaymış, göçüğün altında balkonda kalmış. Bir cehennem günüydü. Allah bin kere razı olsun, ayağı taşa değmesin Bakanımız Murat Kurum’un. Onunla çıkardılar. 18 ayda, 20 ayda evlerimiz bitti. Allah razı olsun devletimiz yanımızdaydı” dedi.

İzmir depreminde evinin yaşanılacak hali kalmayan ve yeni konutuna 1 yıl içerisinde kavuşan Sırrı Gürler de devletin dört dörtlük iş yaptığını vurgulayarak, “Şimdi buranın başlamasıyla bitmesi 1 sene. Yani temel atma ve anahtar teslimi. Biz de 3 ay sonra şubatta anahtarı aldık, nisanda taşındık. Bu devlet başımızdan eksik olmasın. Devlet olmasa perişandık. Sağlam, depreme dayanıklı olduğunu biliyoruz. Malzeme kalitesi çok güzel. Şirin bir evimiz oldu yani. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.