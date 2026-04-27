Bakan Kurum: 'İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ekim 2025’te açıkladığı ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganlı Yüzyılın Konut Projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025’te başladı. 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi.

Kura takvimi ise 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başladı. İl il noter huzurunda çekilen kuralar sonucu ev sahibi olacak vatandaşlar belirlendi. İstanbul’da 3 gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi belirlendi. 27 Nisan’da İstanbul kurasının sona ermesiyle birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu. Böylece 29 Aralık 2025 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.

Kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ sitesinde yayınlanacak

İstanbul’da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ’nin resmi web sitesi ‘https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul’ adresinde yayınlanacak. Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ, Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’da kura çekimi işlemlerinin tamamlandığını, noter onayının ardından listenin TOKİ’nin sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Bakan Kurum mesajında, "Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Yüzyılın Konut Projesi ile ev sahibi Türkiye

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. En az 2 milyon kişi afetlere dirençli, güvenli ve modern konutlara kavuşacak. Proje kapsamında 2 ayrı büyüklükte 2+1’ler ve 1+1 konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Taksitler İstanbul’da 7 bin 313 liradan, Anadolu illerinde ise 6 bin 750 liradan başlayacak.

500 bin konuta 500 mahalle konağı

Bu sayede hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. Projeyle 300 sektörün çarkları hızlanacak. Mahalle kültürünü korumak için 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu, 500 cami de inşa edilecek.

İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut modeli

İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut da üretilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun dar gelirli vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.

TOKİ bugüne kadar 1 milyon 762 bin sosyal konut üretti

TOKİ, sosyal devlet anlayışıyla dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı, sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003 yılından bu yana sosyal konut projelerini başarıyla hayata geçiriyor. Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 762 bin sosyal konut inşa edildi. Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.