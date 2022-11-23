Bakan Kurum: 'İstanbul'da 695 bin konutumuzun dönüşümünü gerçekleştirdik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane’de kentsel dönüşümle yenilenen ev ve işyerlerinin hak sahiplerine teslim töreninde yaptığı konuşmada, "İstanbul’a büyük bir vefa borcumuz var. İstanbul’umuzu deprem dönüşümüne hazırlamak için özel sektörümüzle beraber tam 695 bin konutumuzun dönüşümünü gerçekleştirdik" dedi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarının ardından 688 daire ve 57 iş yeri noter huzurunda hak sahiplerine teslim edildi. Yahya Kemal Spor Tesisi’nde düzenlemen törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, siyasi partilerin il temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda hak sahibi katıldı.

“Hasar görmüş binalarımız olsa da yıkılan binamız yok”

Bakan Murat Kurum, “Düzce’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden hemen sonra sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 37 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapı izleme cihazlarımızı, mobil laboratuvarlarımız ve koordinasyon araçlarımızı bölgeye sevk ettik. Hızlı bir şekilde ekiplerimizle hasar tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Hasar gören binalarımızda tespit çalışmalarımız tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın güvenliği için evlerine girmemelerini rica ediyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Tabi şunu özellikle vurgulamak istiyorum. 1999’daki Düzce Depremi’nden sonra başlatılan geniş deprem dönüşümünün bugün olumlu sonuçlarını görüyoruz. Özellikle son 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle beraber yüzde 80’i yenilenmiş yapı stoğumuz sayesinde hamdolsun bugün yaşadığımız Düzce depreminde hiçbir vatandaşımız hayatını kaybetmedi. Burada çok şükür bir yıkım olmadı. Hasar görmüş binalarımız olsa da yıkılan bir binamız yok. Biz, şehirlerimizi depreme hazırlamaya devam edeceğiz. İnşallah bu programımızdan sonra Düzce’ye gidecek, depremin merkez üssünde incelemelerde bulunacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin. Bir kez daha vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

“Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışıyoruz”

Bakan Kurum, “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ hedefiyle çalışıyoruz Bugün mutluyuz, heyecanlıyız, coşkuluyuz. Çünkü bugün, Kağıthane’nin değerine değer katıyoruz. Çünkü bugün, Sâdabat bölgesinin siz değerli insanlarının yeni yuva, yeni işyeri sevincini, mutluluğunu paylaşıyoruz. Sizler de bu müjdeli, bu güzel güne, bu özel güne hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Bugün Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ hedefiyle ülkemizin dört bir yanında riskli yapıları dönüştürüyor, şehirlerimizi adeta yeniden imar, inşa ve ihya ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın en süratli şekilde devam ettiği şehirlerimizin başında da hiç şüphesiz aziz İstanbul’umuz geliyor. Bu güzel şehrin birçok noktasında devam eden çalışmalarımızın en önemlilerinden biri de Kâğıthane’deki dönüşüm projelerimiz” ifadelerini kullandı.

“Ocak ayı itibariyle ev ve işyerlerini teslim etmeye başlıyoruz”

Bakan Kurum, “Hatırlayacaksınız Yahya Kemal Mahallemizde, şu anda bulunduğumuz bu alanda istinat duvarı ve bir binamız çökmüştü. Olayın ardından, bu alandaki 757 bağımsız bölümden oluşan 134 yapıyı hemen tahliye etmiş, yıkımlarını gerçekleştirmiştik. Daha sonra hak sahibi vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımlarında bulunduk. Alanı enkazdan tamamen temizledik. Sonra sizlerle el ele, omuz omuza vererek sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz 2019’daki kararı ile bölgeyi riskli alan ilan ettik ve bölgeye değer katacak dev bir kentsel dönüşüm sürecini hep birlikte başlattık. Toplam 688 konut ve 57 dükkân olmak üzere 745 bağımsız bölüm için çalışmalara başladık. Hamdolsun bugün projemizi nihayete erdirdik. Mahallemizi, diğer mahallelerimize de örnek olacak bir şehircilik eserine, güzelliğe kavuşturduk. Bugün tüm yeni yuvalarımızın ve dükkânlarımızın kuralarını çekiyor, hak sahibi kardeşlerimizi belirliyoruz. İnşallah ocak ayı itibariyle konut ve iş yerlerimizi teslim etmeye başlıyoruz. Hak sahiplerinin ortalama borçlanması 220 bin lira, diğer kardeşlerimizin ise 320 bin lira olacak. Ödemeler ise 2023 Haziran ayında başlayacak. 15 yıl vadede kira öder gibi borçlarını ödeyecekler. İnşallah yavrularımız bu sıcacık evlerde geleceğe umutla bakacak. Bu dükkânlarda nice bereketli alışverişler yapılacak” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da 695 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik”

Bakan Kurum, “İstanbul’a büyük bir vefa borcumuz var. İstanbul’umuzu deprem dönüşümüne hazırlamak için özel sektörümüzle beraber tam 695 bin konutumuzun dönüşümünü gerçekleştirdik. Yine bugün kangren haline gelen Fikirtepe’de kentsel dönüşümü yeniden başlattık. Gaziosmanpaşa’da binlerce yeni yuvamızın çalışmalarını başlattık. Esenler’imizde 60 bin konutluk, Türkiye’nin ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Çamlıca Cami ve çevresinde, Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallerindeki kentsel dönüşüme hızla devam ediyoruz. Üsküdar’ımızın yanı başında Ataşehir’de; Şerif Ali Çiftliği’nde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Zeytinburnu Beştelsiz ve Telsiz mahallelerinde, Bağcılar Demirkapı Mahallesinde, Güngören Tozkoparan Mahallesinde, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesinde kentsel dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz. Yine daha birkaç hafta önce Beykoz Tokatköy Mahallemizde 776 yeni yuvamızın ve 47 dükkânımızın, Beyoğlu Okmeydanı’nda 778 konut ve 161 dükkanımızın temellerini attık” dedi.

“Sosyal konut projesinin kura çekimleri 2023 Mart ayında tamamlanıyor”

Bakan Kurum, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı tamamlanmış konut yapılacak arsa, 50 bin iş yeri projemizi milletimizle paylaşmıştık. Konut kampanyamıza gençlerimizden emeklilerimize, engelli kardeşlerimizden şehit yakını ve gazilerimize kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldı. Allah’a hamdolsun bu sayılar vatandaşlarımızın projeye sahip çıktığını, ne kadar doğru bir iş yapıldığını gösteriyor. İlk etapta inşa edeceğimiz 250 bin sosyal konutumuzun 50 binini İstanbul’umuza, bu aziz şehrimize kazandırıyoruz. Yine 50 bin arsamızı da İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. İnşa edeceğimiz sosyal konutlarımızın ilk temellerini 25 Ekim’de sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle attık. İlk kuralarımız da 7 Kasım’da başladı. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi en geç 2 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Belediyelere mesaj

Belediyelerin kentsel dönüşüme hassasiyetle yaklaşması gerektiğini söyleyen Bakan Kurum konuşmasına şöyle devam etti:

“Hiçbir afette kimseyi açta, açıkta bırakmadık. Devlet ve millet el ele vererek tüm sorunların üstesinden geldik. İşte bugün Düzce’de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen bir depremle uyandık. Türkiye bir deprem ülkesidir. Biz bu gerçekten hareketle son 20 yılda gerek yapı denetimi anlamında gerekse deprem dönüşümü anlamında büyük adımlar attık. Kira ve taşınma destekleri verdik. Milyonlarca insanımızı güvenli konutlara yerleştirdik. Deprem hayatımızın bir gerçeğidir ve siyaset üstü bir konudur. Bu meseleye 85 milyon olarak aynı hassasiyetle yaklaşmalıyız. Biz depreme hazırlık noktasında yapılacak bütün çalışmalara, her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da öncü olmaya, destek vermeye hazırız. Beklentimiz bütün belediyelerimizin bu konuya, kentsel dönüşüme, deprem dönüşümüne aynı hassasiyeti göstermesidir. Bu yüzden belediyelerimizin aziz milletimize vaat ettiği, taahhüt ettiği dönüşüm sözlerini, kentsel dönüşüm projelerini ivedilikle hayata geçirmeleri gerekmektedir. Deprem ihmale gelmeyen ve telafisi olmayan bir gerçektir."