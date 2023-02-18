Bakan Kurum: 'Kalıcı konutlar için 10 ilde yer tespitleri yapılmış durumda'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki büyük depremden en çok etkilenen noktalardan olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki geçici barınma merkezleri inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Murat Kurum, inceleme sonrası yaptığı açıklamada geçici barınma merkezi inşaatlarının hızla devam ettiğini ve kalıcı konutlar için 10 ilde de yeni yaşam alanlarının belirlendiğini açıkladı.

“Vatandaşlarımızın geçici barınma alanlarının kurulum süreci devam ediyor”

Gaziantep’te tamamlanan arama kurtarma çalışmalarının ardından geçici barınma merkezlerinin yapımına ağırlık verildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “13 gündür ekiplerimiz, arama kurtarma kahramanlarımız, cansiperane bir şekilde sahada bir fiil çalışıyorlar. 85 milyon hep birlikte deprem bölgesi için tek yürek oldu. Çalışmaları azimli, kararlı bir şekilde 24 saat esasıyla sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Gaziantep ilimizde arama-kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarına yönelik Gaziantep genelinde yaklaşık 25 bin çadır kentimizi kurduk. Diğer taraftan vatandaşımızın taşınma ve enkaz kaldırma sürecini büyük bir titizlikle burada kurduğunuz koordinasyon merkezinden valilerimiz takibini gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan da kalıcı yaşam birimlerini kurma çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konteyner kentlerimiz, prefabrik evlerimizin, çelik konstrüksiyondan, yığma malzemelerden yapmış olduğumuz geçici yaşam alanlarının inşasını yürütüyoruz. Bu çerçevede hem Nurdağı’nda, hem İslahiye’de vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları konteyner kentlerin kurulum sürecini yürütüyoruz. Gerek devletimiz, gerek buradaki yardımseverlerimiz hep birlikte yeni bir yaşam alanını kurma çabasını yürütüyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz burada vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak, çamaşır yıkama ihtiyacından tutun da çocuklarımıza psikolojik destek verecek üniteleri, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm birimlerin kurumlarını gerçekleştiriyoruz. Hükümet binamız da hasar sebebiyle kullanılamaz durumdaydı. Orada da tadilatlarımızı başlattık. İnşallah bir hafta en geç 10 gün içinde hükümet binasında hizmet vermeye başlayacağız. Geçici olarak hükümet binası önünde AFAD’ımızın, kaymakamlığımızın, bakanlığımızın tüm birimlerinin, hizmet bürolarını kurduk. Bölgede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme bağlamında Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle kurmuş olduğumuz masada vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa bu ihtiyaçları da giderecek başvuruları alıyoruz ve en kısa zamanda da yerine getirmek için gayret gösteriyoruz” dedi.

“Geçici barınma merkezleri vatandaşın her ihtiyacını karşılayacak”

Kurulacak geçici yaşam alanlarının vatandaşların her ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılacağını aktaran Bakan Kurum, “Kurduğumuz geçici yaşam alanlarını da burada yaşayacak vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderecek anlayışla yapmaya gayret gösteriyoruz. İçindeki ticari üniteleriyle, okullarıyla, çocuk oyun alanlarıyla buradaki sosyal faaliyetleri yapabilecekleri tüm mekanları da planlamak suretiyle hızlı bir şekilde inşallah konteyner kentlerimizi, geçici yaşam alanlarımızı kuruyoruz. Büyükşehir belediyelerimiz, TOKİ’miz, Emlak Konutumuz, hayırseverlerimiz hep birlikte tüm illerde bu çalışmaları yürütüyoruz. Diğer taraftan geçici barınma probleminin çözülmesine müteakip burada vatandaşımız konteynırda kalmak isterse burada, kira yardımı almak istiyorsa da kendi evini tutup taşınabileceği kira sürecini de yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip de ağır hasarlı, az hasarlı ve hasarsız binalarının durumuna göre taşınma yardımı, eşya yardımı, kira yardımını da hasar tespitlerinin bitmesiyle vatandaşlarımızın hesaplarına inşallah AFAD’ımızın koordinasyonuna yatırmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı konutlar için 10 ilde yer tespitleri yapılmış durumda”

Kalıcı konutların yapımına yönelik 10 ilde yer tespitlerinin yapıldığını da belirten Bakan Kurum, “Kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımızı TOKİ Başkanlığımız eliyle yürütüyoruz. Dün Adana ve Osmaniye’mizdeki yerlerin de tespitlerini yaptık. Şu an depremden hasar görmüş 10 ilimizde yer tespitleri yapılmış durumdadır. Urfa’mızda, Diyarbakır’ımızda, Hatay’ımızda, Malatya’mızda, Gaziantep’imizde tüm anlarda ön alan çalışmalarını tamamladık. Şimdi buralarda ayrıntılı jeolojik etüt çalışmalarını başlattık. Şehrin 50 yılını, 100 yılını, tüm ihtiyaçlarını, buranın kültürünü yaşatacak ve daha iyisini daha güzelini yapabilecek anlayışla planlamaları başlattık. Bu çerçevede 10 ilimizde eş zamanlı önceliğimiz rezerv alanlardaki yerleşim alanlarında bu ihtiyaçları karşılamak, ardından mevcutta depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz. Bu master plan çalışması çerçevesinde vatandaşlarımızın, şehrimizin ihtiyaçlarını içerecek anlayışla Türkiye’deki tüm mimarlarımızla bu işin en ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık. GYODER ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapacağımız, master planla birlikte yerleşime kapatacağımız, kısıtlama getireceğimiz zemin durumuna göre kalitesine göre çalışmalarımızı yönlendireceğiz. Şehrin içinde de çıkacak bu master plana göre inşallah yerleşimi yapacağız. Rezerv alanlarda ayrıntılı jeolojik etütlerimizi yürütüyoruz. Bu çerçevede deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik, mühendislerimizle inşallah incelemek suretiyle en doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçmek suretiyle radya temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız” şeklinde konuştu.

“Kalıcı konutlar için çalışmaları Mart ayı başı itibariyle 10 ilimizde eş zamanlı yürüteceğiz”

Kalıcı konutlar için Mart ayı başı itibariyle 10 il eş zamanlı çalışma yapılacağını açıklayan Bakan Kurum, “Mart ayı başı itibariyle 10 ilimizde eş zamanlı yürüteceğiz. Bu çerçevede her gün üstüne koya koya gidiyoruz. İnşaat malzemelerinin tedarikini dahi, birçok üreticiyle, demircilerimizle, çimentocu, seramik üreticimizle görüştüm. Takdir edersiniz ki 2-3 ay içerisinde tüm afet bölgelerindeki konut inşaatların başlama sürecini yönetiyoruz. Tüm alanlarda inşaat sürecini yönetmek, malzeme tedarikini bunu bütün alanlara ilişkin tespitlere müteakip etap etap ihalelerimizi yapacağız. Hedefimiz 2-3 ay içerisinde büyük bir ihtiyacı giderecek adımları atacağız. Ardından da şehrin merkezindeki planlamaları yaparak, o planlamalardan sonra oluşan master plan çerçevesinde şehrin ihtiyacı, kültürü, sosyolojisi doğrultusunda da şehir merkezlerinin inşasını yapacağız. Ay sonu itibariyle süreçlerimizi başlatıyoruz ve Mart ayı başında da inşaatlarımıza eş zamanlı başlayacağız ve söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza yeni, sağlam konutlarını nasıl diğer afetlerde söz verip yapıp bitirdiysek, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli afetimizde de aynı anlayışla yayacağız ve onlara sözümüzü tutacağız. İnşallah bu süreci büyük bir titizlikle, hassasiyetle yürütüyoruz. Tüm ekiplerimiz 24 saat esasıyla çalışıyor. İşte bir taraftan geçici kurulumları, bir taraftan yeni yerleşim alanlarının kurulum süreçlerini yürütüyoruz ve vatandaşımızın en az mağduriyeti olacak anlayışla, kendimizi de afetzede kardeşlerimizin yerine koyuyoruz. Ne ihtiyaçları vardır, onların penceresinden baktığımızda ne yapmamız gerekeni burada onlarla yaşayarak, onların duygularını yerinde görerek, o duygularla birlikte hepimiz de afetzede kardeşlerimizin penceresinden bakmak suretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. TOKİ ile yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin konutumuz hepsi dimdik, sapasağlam ayakta. Yeni konutlarımızı da inşallah aynı anlayışla yapacağız ve vatandaşlarımıza en kısa süre içerisinde teslimlerini gerçekleştiriyor olacağız. Ben çalışan tüm ekiplerimize çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi 7 gün esasıyla, 24 saat esasıyla çalışıyor. Arama-kurtarma ile başladığımız, şimdi geçici barınma alanlarıyla, konteyner kentleriyle, prefabrik yapılarıyla tüm sivil toplum örgütlerimizle, belediyelerimizle, emniyet birimlerimizle, jandarmamızla, ekserimizle, polisimizle hepsi bil fiil sahada. Afetzede kardeşlerimizin için çalışmaktadır, alın teri dökmektedir. Ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz ilk andan itibaren afet bölgesindeydik. Son ana kadar da afet bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı evlerine, güvenli yuvalarına yerleştirene kadar da bütün ekiplerimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız aynı bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni şehir alanları için yer tespit çalışmaları tamamlandı, zemin etüt raporları hazırlanıyor”

Depremden ciddi hasar gören ve taşınması gereken il ve ilçeler için yeni yerlerin belirlendiğini de ifade eden Bakan Murat Kurum, “Şu an 10 ilimizde depremden hasar gören ilçelerimiz dahil yeni Nurdağı, yeni İslahiye, yeni Gölbaşı, yeni Elbistan, yeni Adıyaman, yeni Hatay, bütün illerimizde bu çalışmaların ön çalışması tamamlandı. Yer tespit çalışmaları. Bütün illere gittik. Ekibimizle birlikte orada şehrin tüm bileşenleri ile toplantı yapmak, en sağlam zemini, en doğru yeri, şehrin büyüme öngörüsü, sosyolojisi, psikolojisi. Bunların hepsini düşünmek suretiyle 10 ilimizde tamamladık. Ve bu alanlara ilişkin şimdi ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyoruz. Zemini inceliyoruz. Fay hattına mesafelerini zaten yer tespitlerini, zemin kalitesini dikkate aldık. Ve daha çok ovadan daha doğru yerleşim yerlerini kuracak, sıvılaşmanın olmayacağı, ki baktığımızda bir çok alanda yıkımın sebebi, ağır hasarın sebebi zemindeki sıvılaşmadan kaynaklı. Dolayısıyla burada en iyi zemine oturtabilmek amacıyla bu çalışmalarımı 10 ilde eş zamanlı yürütüyoruz. Zemin etüt çalışmalarına müteakip de uygulama projeleri yapılacak ve burada ad yine seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Türkiye’deki tüm mühendislerimiz, mimarlarımız projelerimizle ilgili şehir planlamacılarımız, haritacılarımız ortak bir havuzda yine en iyi mimarlarımız bu işte gerçekten kendini kanıtlamış arkadaşlarımızın da fikirleri, önerileri, bu işe ilişkin hocalarımızın fikirleri, önerileri doğrultusunda hasar tespiti, inşaat sürecini, zemin etüt raporunu ve yeni yapılacak yerlere ilişkin tüm süreci büyük bir titizlikle yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

"Kira fırsatçılarına müsaade edilmeyecek"

Vatandaşlara yönelik sağlanan kira desteği ile ilgili de konuşan ve bu noktada yapılan fırsatçılığa izin verilmeyeceğini belirten Kurum, “Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. 15 bin lira taşınma yardımı ve 5 bin lira da ev sahipleri için kira yardımı, kiracılarımız için de 2 bin lira aylık kira yardımını depremden hasar görmüş vatandaşlarımıza, ağır hasarlı ve yıkık, yine vatandaşlarımıza bu kira yardımlarını yapacağız. Burada da süreci titizlikle takip ediyoruz. Bizim milletimiz necip bir millet. Yani depremin ilk anından itibaren o birliği, beraberliği, bütünlüğü her yerde gördük. Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz. Kiraya taşınacak vatandaşlarımıza taşınmayı dahi burada askerimizle, jandarmamızla, vatandaşımızla birlikte yapıyoruz. O süreçleri de takip ediyoruz. Ve kesinlikle kira artılarına, zaten biliyorsunuz bir düzenleme yaptık. Haziran ayına kadar artışları bir önceki kira bedelinin yüzde 25’ini geçemeyeceğine dair burada da bu süreci ilgili bakanlıklarımızla birlikte titizlikle takip ediyoruz. Bizim milletimiz gani gönüllü. Biz burada depremzede aileler varsa, o aileleri evimizde misafir edelim, o çocuklara sahip çıkalım, o ailelere sahip çıkalım diyorlar. Tabi bu millet bu bölgedeki tüm afetzedelere devletimizle birlikte el ele sahip çıkar. Biz buna inanıyoruz. İnşallah o süreci de büyük bir titizlikle yürüteceğiz” diye konuştu.