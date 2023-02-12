Bakan Kurum: 'Konteyner kentler kuracağız, kira yardımında bulunacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep’teki vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek için Nurdağı ve İslahiye ilçeleriyle birlikte köylerini ziyaret etti.

Bakanı Murat Kurum, “Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı İlçeleriyle köylerinde depremzede vatandaşları ziyaret etti, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Beraberindekilerle yetkililerle deprem alanlarını ziyaret eden Bakan Kurum, kendilerine görevliler tarafından ikram edilen yemekleri yiyen vatandaşlara “Afiyet olsun, başınız sağ olsun, çok geçmiş olsun” dileğinde bulundu. Yapılan kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Kurum, bu sırada depremzede vatandaşların ellerini sıkıca tutup, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum, elini tuttuğu bir depremzede kadına, “Sen de benim annemsin, üzülme tamam mı?” diyerek teselli etmeye çalıştı. Alan ziyaretlerini sürdüren Bakan Kurum, kurtarma çalışmalarında bulunan görevlilerin yanında vatandaşlara, “Dua edelim, göçük altında kalan kardeşlerimize biran önce ulaşalım inşallah.” dedi. Burada bulunan vatandaşlar, “İnşallah bir an önce bulunup kurtulur. Allah’ım sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun” diyerek Bakan Kurum’a teşekkür ettiler.

“Nurdağı’nda 2 bin 300 arama kurtarma ekibi, 400’ün üzerinde iş makinesi var”

Alan incelemelerini sürdüren Bakan Kurum’a kurtarma çalışmasında bulunan bir görevli, “Enkaz altından önce oğlu ile kızını kurtardık. Şimdi alanda tekrar çalışmaya başlıyoruz. Riskli bir alandaydı o çalışma. Orada çok dikkatli çalışmak zorunda kaldık” dedi.

Bakan Kurum ise yapılan arama kurtarma çalışmalarında dikkatle davranılması gerektiğini vurgulayarak, “Nurdağı’nda şu anda 2 bin 300 tane arama kurtarma ekibi, 400’ün üzerinde iş makinesi var. Ama buradaki hassasiyetten dolayı dikkatli olalım” diyerek vatandaşa bilgi verdi.

“Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun”

Enkaz altından yaralı kurtarma çalışmasında bulunan ekipten bir görevli Bakan Kurum’a, “Geldiğimizde burada iki blok halinde enkaz altında 17 kişi vardı” derken, bir vatandaş ise, “Zengin de fakir oldu, fakir de fakir oldu. Ama devletimize güveniyoruz” dedi. Bakan Kurum ise, “Başımız sağ olsun, geçmiş olsun” dedi. Vatandaşlar ise “Allah razı olsun devletimizden de, milletimizden de” dediler.

"Konteyner kuracağız, kira yardımında bulunacağız”

Bakan Kurum, ilçelerle birlikte köylerde enkaz altından yaralı kurtarma çalışmasını izledi. Depremzede vatandaşlar için hazırlanan yemekleri inceleyen Bakan Kurum, depremzede vatandaşlara, “Ağır hasarlı binalarla ilgili bizim iletişim ofislerimizde vatandaşlarımız başvurularını yapabilecekler. Kira yardımında bulunacağımız vatandaşlarımız başka bir yere de taşınabilirler. Ayrıca konteyner kuracağız. İsterlerse konteynerde kalabilirler veya kira bedelini almak suretiyle de” dedi. Bu sırada bir vatandaş ise Bakan Kurum’a, “Biz sizlerden, herkesten memnunuz. Allah razı olsun. Yapacağınızdan da eminiz” diye konuştu.

Bakan Kurum’a ziyaretleri sırasında, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraberindeki heyet eşlik etti.