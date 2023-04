Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda ‘Konyalılar Buluşması’na katıldı. Bakan Kurum, "Konya’nın eski stadının yerine 103 bin metrekare millet bahçesi yaptık. Konya’mızı güzelleştirmeye, geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bir dizi programın ardından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde ‘Konyalılar Buluşması’nda Konyalılar ile bir araya geldi. Bakan Kurum, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ne geldiği an mehter takımı ve Konyalı vatandaşların meşaleleri ile karşılandı. ‘Konyalılar Buluşması’ programı sonunda Bakan Murat Kurum’a hediye takdim edildi.

"Konya’mızın bin yıllık değerlerini, yardımseverlik ruhunu yaşattıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum"

‘Konyalılar Buluşması’ programında konuşan Bakan Murat Kurum, "Sizleri, sizlerin şahsında Hazreti Mevlana’nın, birlik ve beraberliğin, ilmin, irfanın diyarı Konya’mızdaki tüm kardeşlerimizi, tüm 16 milyon İstanbullu kardeşimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Burada yaşayan hemşerilerimiz, İstanbul’un siyasetine, ekonomisine, kültürüne, sanatına ve ticaretine de yön veriyor. İşte bugün KONSİAD, ticari ve kültürel alanlarda birçok başarıya imza atmış, Konyalı hemşerilerimizin her zaman göğsünü kabartmıştır. Bu anlamda, ülkemize, milletimize, ekonomimize ve Konya’mıza değer katan KONSİAD’a bursları, hayır faaliyetleriyle Konya’mızın bin yıllık değerlerini, yardımseverlik ruhunu yaşattıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bakın, Hatay’da hangi toplanma alanına gitsek, hangi altyapı tamirini görsek, hangi psikososyal destek ekibine rastlasak orada Çift Başlı Selçuklu Kartalıyla Konya Büyükşehir Belediyesini gördük. Konya insanının vefakarlığını, AK Davamızın cefakarlığını, Gönül Belediyeciliğimizin en güzel örneğini gösteren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, her bir personelimize, tüm Konyalılara canı gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 120 bin konutumuzun inşa çalışmalarına başladık. İlk konutlarımızı birkaç gün önce Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta teslim ettik. 319 bin yeni yuvamızı da bir yılda teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin yeni konut yapacak, yaralarımızı tamamen saracağız" dedi.

"Obruk Han gibi, Hazreti Mevlana’nın ebedi makamı gibi güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız"

"Burası İstanbul. Fatih’in gözbebeği İstanbul’umuzun yedi tepesinden baktığınızda Sultan Alaaddin’in ufkunu görürsünüz. Kapu Camii’nden Süleymaniye’ye, Sultan Selim Camii’nden Çamlıca Camii’ne kadar uzanan şanlı bir mazinin, kutlu bir istikbalin izlerini görürsünüz" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Mazimizin ve istikbalimizin şehri İstanbul’umuzu her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar her ilçede, her mahallede, her sokakta İstanbul için yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm diyoruz. Sahada 93 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla müjdeyi paylaştılar. İstanbul’umuzda kentsel dönüşümü daha da hızlandıracak dev bir adım attık. Artık evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımızın yeni yuvalarının maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile şu anda toplam 130 bin başvuru yapıldı. Yine 1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünde ilk temellerimizi Bayramın ilk gününde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziosmanpaşa’da hep birlikte attık. Konya’mızın ikiz kardeşini, 800 yıldır Konya’da var olan Obruk Han gibi, Hazreti Mevlana’nın ebedi makamı gibi güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Sizlerle taşıyacağız, Konyalı, İstanbullu hemşerilerimizle taşıyacağız."

"Konya’mızı güzelleştirmeye, geleceğe taşımaya devam edeceğiz"

Konya’nın eski stadının yerine 103 bin metrekare millet bahçesi yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 39 bin kilometrekarelik Konya’mızın her karışını tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi ihya ediyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında, Konya’mıza gidecek milyonlarca misafirimizi, bambaşka bir Konya karşılıyor. İşte Konya’mıza gelen bir kardeşimiz bin yıllık Selçuklu mirası Alâaddin Caddesi’nde yürürken o eski görüntünün ortadan kalktığını görüyoruz. Sokak güzelleştirme projemizle tarihi siluetine yeniden kavuştuğuna şahitlik ediyor. Konyalılar millet bahçesinde neşeyle dolaşıyor. Ardıçlı’da sosyal konutları, yeşil alanları ve camileriyle, Konya’da yepyeni bir şehir yükseliyor. Beyşehir Gölü’nün ne kadar berrak, ne kadar temiz olduğunu görüyor. Akşehir’de tarihi evlerimizin çok daha güzel bir hale geldiğine şahitlik ediyor. Mevlana’ya gittiğinde Selçuklu eserleriyle donatılmış muhteşem bir meydan ve çarşıyla karşılaşıyor. Konya’mızı güzelleştirmeye, geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Çünkü vefalı insanların yurdu Konya buna değer, Selçuklu’nun başkenti buna değer. Mevlana’nın torunları buna değer" diye konuştu.