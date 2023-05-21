Bakan Kurum: 'Milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkum olmuştur'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul seçim çalışmaları çerçevesinde, Üsküdar’da bir dizi program gerçekleştirdi. Bakan Kurum, “Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir. Bugün, milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkum olmuştur” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul seçim çalışmaları çerçevesinde, Üsküdar’da bir dizi program gerçekleştirdi. Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı’nda BEM-BİR-SEN üyeleri ile buluşma sonrası Kurum, Balıkçılar Çarşısı’nda esnaf ziyareti, sahaflar ve antikacılar çarşısı ziyaretinde bulundu. Hemen ardından Öz Bolu Esnaf Lokantası’nda vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, hatıra fotoğrafı çekilerek sohbet etti. Bakan Kurum’a Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türkmen eşlik etti.

"Şu ana kadar projemize 774 bin bağımsız bölüm için 178 bin başvuru yapıldı"

Bakan Murat Kurum, "’İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü’, ’Yarısı Bizden, Yarısı Devletten’ diyoruz. İnşallah bu adımlarla İstanbul’umuzdaki tüm sağlıksız yapıları yenileyeceğiz. Şu ana kadar projemize 774 bin bağımsız bölüm için 178 bin başvuru yapıldı. Biz kararlıyız. Üsküdar’da, İstanbul’da, 81 şehrimizin tamamında hiçbir riskli yapı bırakmayacağız" dedi.

"Depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

28 Mayıs seçimine değinen Bakan Kurum, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz, her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı’mıza rekor bir oyla destek verdiler. Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular, alay ettiler. İşte CHP’li Tekirdağ Belediyesi ödeneği bahane gösterdi. Depremzede kardeşlerimizi misafirhanelerden çıkardı. ’Yaratılanı Yaradan’dan ötürü severiz’ diyen Yunus’a yabancı olmaktır. ’Gelin canlar bir olalım’ diyen Hacı Bektaş’a yabancı olmaktır. ’Zor günde kimseye kimliği sorulmaz’ diyen Anadolu’ya yabancı olmaktır. Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP’nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir. Bugün, milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkum olmuştur. Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bu zihniyetin insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik, konutlarımızı yapacağız dedik. O sözü de Allah’ın izniyle tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde teslim edeceğiz. Hiçbir seçim, hiçbir seçim vaadi milletimizin canından daha kıymetli değildir. Aslolan insandır. İnsana hizmettir. İşte bugün de depremin etkilediği 11 şehrimizde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplamda 173 bin konut, dükkan ve sanayi alanımızın inşa süreçlerine devam ediyoruz" diye konuştu.

"Milletimizi ötekileştirdiler"

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Hatırlayacaksınız, seçimden önce helalleşeceğiz deyip seçimlerde destek bulamayınca milletimize hakaret eden bu zihniyet ne yapıyordu? Milletimize şirin görünmek için parmaklarıyla kalp yapıyorlardı. Seçim sonuçları açıklandı şimdi de vesayetçiler tarafından kurulan o masayı yumrukluyorlar. Bunlar hiçbir zaman milletin tercihine saygı duymadılar. Bunlar hiçbir zaman milletimize inanmadılar, güvenmediler. Her zaman ’siz bilmezsiniz, cahilsiniz’ dediler. Milletimizi ötekileştirdiler. Milletten destek alamayınca vesayet odaklarından, darbelerden medet umdular. Bütün oyunlarını Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, sandığın ve demokrasinin gücüyle bozguna uğrattık. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bunların köklerinin dayandığı vesayet odaklarını tarihe gömdük. Seçimden önce; Kandil’den açık destek aldılar, HDP’ye aday çıkarttırmadılar, FETÖ’cülerin ’15 Mayıs’ta baharla birlikte biz de geliyoruz’ yazan paylaşımlarına ses çıkarmadılar, şimdi bir anda renkleri değişti" açıklamalarında bulundu.

"Milliyetçilik, Türkiye’ye 20 yılda 1 asırlık eser kazandırmakla olur"

Murat Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçimden önce Londra’daki tefecilerden borç, Almanya’dan danışman, Avrupa’dan ’aferin’ sipariş ettiler. Yetmedi, Teknofest Meydanını, Atatürk Havalimanını ABD’ye peşkeş vaadinde bulundular. 15 Mayıs’ta akıllarına bir anda Türkiye, Türk gençliği ve Türk milleti geldi. Kandil’e, PKK’ya, FETÖ’ye kucak açan, onlara mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Onlara buradan sesleniyoruz. Milliyetçilik, Türkiye’ye 20 yılda 1 asırlık eser kazandırmakla olur. Milliyetçilik; İHA’larla, TCG Anadolu’yla, Kızılelma’yla, Teknofest gençliğiyle, terörün kökünü kazımakla olur. Milliyetçilik; Kandil’den, Pensilvanya’dan, Batı başkentlerinden değil; Ankara’dan, İstanbul’dan, Türkiye’den emir almakla olur."