Bakan Kurum, 'Muhtarlar, STK ve Spor Kulüpleri Buluşması'na katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kavacık’ta ‘Muhtarlar, STK ve Spor Kulüpleri Buluşması’ programına katıldı, taksicilerle bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz’da bir dizi program gerçekleştirdikten sonra Kavacık Yaşam Merkezinde ‘Muhtarlar, STK ve Spor Kulüpleri Buluşması’ programına katıldı. Bakan Kurum daha sonra Çiçek Taksi Durağını ziyaret ederek taksicilerle bir araya geldi. Çiçek Taksi telsizinden durakta olmayan diğer Çiçek Taksi personeline seslendi keyifli anlar yaşandı. Ufuk Taksi Durağı Başkanı Hayrettin Mert’e yenileme sözü veren Kurum, Çiçek Taksi Durağı’na da bilgisayar hediye sözü verdi.

Kavacık Yaşam Merkezi’nde konuşan Bakan Kurum, "Bugün hamdolsun, hep birlikte bereketli, dopdolu bir gün geçirdik. Sabah Çekmeköy’de iş insanlarımızla, muhtar kardeşlerimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Ardından ilk kez oy kullanacak genç kardeşlerimizle buluştuk, muhabbet ettik. Akabinde Taşdelen Mahallemizde vatandaşlarımıza hitap ettik. Daha sonra Çekmeköy’de köprülü kavşak projemizin temellerini Çekmeköylü kardeşlerimizle birlikte attık. Yine Beykoz’umuzda Büyük İstanbul Dönüşümüyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Buraya gelmeden önce de Kastamonulu hemşerilerimizle beraberdik. Şimdi de siz kıymetli gönül insanlarımızla, kanaat önderlerimizle bir aradayız. Burası İstanbul. Büyük ve Güçlü Türkiye yürüyüşümüzün başladığı şehir. Ayasofya’nın, Süleymaniye’nin, Çamlıca Camisinin semalarını süslediği kutlu şehir. İstanbul hem istiklaldir hem istikbaldir. Eserlerin İstanbul’unda yeni ve daha güçlü bir Beykoz inşa ediyoruz. Biz de İstanbul sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır bu aziz şehre aşkla, sevdayla hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Riskli tek bir yapı kalmayıncaya kadar her ilçede, her mahallede, her sokakta İstanbul için yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm diyoruz. Sahada 93 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla müjdeyi paylaştılar. İstanbul’umuzda kentsel dönüşümü daha da hızlandıracak dev bir adımı hayata geçirdik. Artık evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımızın yeni yuvalarının maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz. Yine 500 bini Avrupa’da, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde dönüşüm olmak üzere toplamda 1.5 milyon konutluk Büyük İstanbul Dönüşümünde ilk temellerimizi Bayramın ilk gününde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziosmanpaşa’da hep birlikte attık’’ dedi.

"İstanbul’un mevcut merkezi nüfusunu deprem riski az olan çeperlere doğru dağıtacağız’’

Sözlerine devam eden Kurum, "İstanbul’da Yüzyılın Dönüşümü olarak nitelendirdiğimiz bu hamleden şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Hem Anadolu hem Avrupa yakasında yaklaşık 130 milyon metrekare yeri belirlemiş durumdayız. Bu alanlarda yapılacak konutlar, İstanbul’a ilave nüfus gelmeyecek şekilde, sadece riskli binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımız için kullanılacak. Dileyen vatandaşlarımız temellerini attığımız bu alanlara taşınacak. İstanbul’un mevcut merkezi nüfusunu deprem riski az olan çeperlere doğru dağıtacağız. 1.5 milyon konutu dönüştürerek, 6 milyon İstanbullu kardeşimizi daha güvenli alanlara taşıyacağız. İstanbul’umuzda kentsel dönüşümü daha da hızlandıracak dev bir adım attık. Artık evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımızın yeni yuvalarının maliyetinin yarısını biz karşılıyoruz. Konut sahibi, sisteme kayıt yaptırdıktan sonra ilçe, mahalle, ada, parsel gibi bilgileri sisteme yükleyecekler. Biz de bu bilgileri binaya giderek kontrol edeceğiz ve başvuruları onaylayacağız. Mülk sahibi kardeşimiz, süreç ile ilgili tüm durumu e-devlet üzerinden takip edebilecekler. Ülkemiz, milletimiz özellikle de geleceğimizin teminatı yavrularımızın istikbali için hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.