Bakan Kurum: '(Sakarya'daki yangın) Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya’nın Geyve ilçesindeki orman yangınına ilişkin, "Şu ana kadar 7’si konut, toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Bakan Murat Kurum, Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, yangına ait hasar tespit çalışmalarının başladığını belirterek, "Sakarya’nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7’si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.