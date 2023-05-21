Bakan Kurum: 'Sıfır Atık Hareketi ile geri kazanım oranı arttı 96 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı, 4,9 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 432 milyon ağaç kurtarıldı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından “Sıfır Atık Hareketi” çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımda bulundu. Kurum, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlattığımız sınırları aşan Sıfır Atık projemizde hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Geri dönüşüm kazanım oranımızı yüzde 5 artırdık, yüzde 30’a çıkardık. 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık. Bu yıl yüzde 35’e yükselteceğiz” ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından “Sıfır Atık Hareketi” projesiyle öne çıkan çalışmaları paylaşarak, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlattığımız sınırları aşan Sıfır Atık projemizde hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Geri dönüşüm kazanım oranımızı yüzde 5 artırdık, yüzde 30’a çıkardık. 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık. Bu yıl yüzde 35’e yükselteceğiz” dedi.

96 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülmekte olan Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde israftan kaçınılması, atığın önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hedefleri doğrultusunda bugüne kadar toplanan atıklardan; 96 milyar TL ekonomik kazanç sağlandığı, 4,9 milyon ton sera gazı salınımının önlendiği ve 432 milyon ağacın kurtarıldığı bilgisi de yer verildi.

“Türkiye’nin yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadelede zorlu bir sınav veren dünya geneli için önemli bir atılım olma özelliği taşıyor”

Bakanlık açıklamasında, Sıfır Atık Hareketi’nin Türkiye’de atık yönetimi noktasında büyük ve hızlı bir dönüşüme kapı araladığı vurgulanırken, “Yerel ölçekte büyük ses getiren ‘Sıfır Atık Hareketi’nin küresel boyutta bir farkındalığa dönüşmesinin öncülüğünün Türkiye tarafından gerçekleştirecek olması, bu sistemin kurulmasında önemli bir yol kat etmiş olan Türkiye’nin yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadelede zorlu bir sınav veren dünya geneli için önemli bir atılım olma özelliği taşıyor” ifadelerine yer verildi.

“Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde yapılan çalışmalar başlıklar halinde açıklandı”

Ayrıca, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eden ve kaynakların verimli kullanılmasını destekleyen, sosyal dayanışmanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olan Sıfır Atık Hareketi çerçevesinde yapılan çalışmalar şu şekilde aktarıldı:

“2017 yılı Haziran ayından bu yana sıfır atık yönetim sistemine geçen bina ve yerleşke sayısı yaklaşık 166 bine ulaştı. Sıfır atık konusunda yaklaşık 19,2 milyon kişiye eğitim verildi. 2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranımız 2021 yılında yüzde 27,2’ye 2022 yılında ise yüzde 30,13’e yükseldi. Geri kazanım oranımızın 2023 yılında yüzde 35’e, 2035 yılında ise yüzde 60’a çıkarılması hedeflenmektedir. Proje başlangıcından bu yana 25,4 milyon ton kağıt-karton, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 0,7 milyon ton metal ve 10,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplamda yaklaşık 45,5 milyon ton geri kazanılabilir atık, Bakanlığımızdan lisans almış işletmelerce işlenerek ekonomiye kazandırılmıştır. Toplanan atıklardan; 96 milyar TL ekonomik kazanç sağlanmış, 703 milyon kilovat saat enerji tasarrufu, 711 milyon metreküp su tasarrufu, 82 milyon metreküp depolama alanından tasarruf sağlanmış, 4,9 milyon ton sera gazı salımı önlenmiş, 432 milyon ağaç kurtarılmış, 108 milyon varil petrolden tasarruf edilmiştir.”