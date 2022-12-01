Bakan Kurum: 'Sinop meydanını tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sinop meydanını; tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık. Yeni düzenlememizle Sinop’umuzun güzelliğine güzellik kattık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop’ta yapılan çalışmalarla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında Sinop’u yeniden inşa ettiklerini belirterek, “Sinop için 30 yıllık bir hayaldi. Surları perdeleyen yapıları temizledik. Sinop meydanını; tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık. Millet bahçemizle de şehrimize nefes aldırdık. Yeni düzenlememizle Sinop’umuzun güzelliğine güzellik kattık” ifadelerini kullandı.