Bakan Kurum: 'Sizleri yeni sanayi alanınıza taşıyacağız''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kartal ‘Çavuşoğlu Sanayi Sitesi Esnafı Kentsel Dönüşüm Toplantısı’na katıldı. Kurum, esnafa sanayi sitesi için yapılacak projelerin müjdelerini verdi. Bakan Kurum ardından Kartal Yunus Düğün Salonu’nda Yunus Mahallesi Sakinleri ile Toplantı’ programına katıldı.

Çavuşoğlu Sanayi Sitesi Esnafı Kentsel Dönüşüm Toplantısı’nda konuşan Bakan Murat Kurum, “Kıymetli kardeşlerim, sizleri sizlerin şahsında Kartallı kardeşlerimiz, İstanbullu hemşehrilerimi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında alın teriyle, emeğiyle evine ekmek götüren sizlerin tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Günü’nü gönülden tebrik ediyorum, bayramınızı tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bugün herkes tatil yapar, işçi kardeşlerimiz çalışır. Afetzede kardeşlerimize evleri yetiştirebilmek için işçi kardeşlerimiz borçludur. Afet olur, Zonguldak’taki madendeki kardeşlerim, işçilerimiz enkaz altında kardeşimizi kurtarmak için deprem bölgesine koşar. İşte kardeşlerimiz böyle büyük ödüllü böyle devletini, ülkesini, milletini seven insanlarımız. O yüzden tüm işçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum Hoş geldiniz. Birinci öneme sahip burada her türlü üretimin yapıldığı ve Çavuşoğlu Sanayi Sitemizde hem Kartal’ımızda hem de İstanbul’umuza değer katıldığı sitemizin mensuplarıyla bir aradayız. Rızıklarını, ekmeklerini, taşı sıkıp suyundan çıkaran, alın terini, dökerek, bereketli rızıklarını, hanelerine götüren emekçi kardeşlerimizle biz de bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Sizleri emekçinin hamisi, işçilerin yardımcısı, milletin adamı, liderimiz, genel başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini hürmetlerini iletiyorum. Değerli kardeşlerim sizlerle tabii burada olmaktan büyük bir memnuniyet duysak da kalbimiz hüzünlü. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem 11 ilimizde büyük hasar gördü. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay’ımız sallandı, etkisi işte burada Çavuşoğlu’nda sanayi sitesinde, Orhantepe’de, Kartal’da, İstanbul’da hissedildi. İstanbul’umuzun 39 ilçesindeki kardeşlerimiz depremde yanlarındaydık. Asrın felaketinin ardından Cumhurbaşkanımız bir söz verdiler. Biz bu sözü bir kez daha burada tekrar ediyoruz. 1 yıl içerisinde 319 bin konutumuzu inşa ederek vatandaşlarımıza teşrif edeceğiz. Yine toplamda 650 bin konutumuzu afetzede kardeşlerimize armağan edeceğiz. Bu söz bugüne kadar emeklinin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Bu söz şehirlerimizi kentsel dönüşümle, istikbali taşımakta kararlı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Bu dev tesislerle ülkemizi bir sanayi ülkesi yapan liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür. Burası İstanbul şehirlerin şanı, başkentlerin başkenti. Sadece 2 kıtayı değil, dünyaları birleştiriyor. Şair ne güzel söylemiş: ‘Seni görüyorum yine İstanbul, gözlerimle kucaklar gibi uzaktan’ diyor. Biz de her baktığımızda İstanbul’u görüyoruz. Kartal’ı, Tuzla’yı, sizleri görüyorum. Çünkü İstanbul demek işte Türkiye demektir, Türkiye’nin 81 ili demektir. Biz de 81 ilimiz için, İstanbul’umuz için, herkesin İstanbul’u için, hepimizin huzurla, güvenle yaşayacağı İstanbul için gayret gösteriyoruz. Ve ne diyor merhum Neşet Ertaş: ‘Aşk ile çalışan yorulmaz’ diyor. Biz aşkla, sevdayla milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kadrolarımızla koşuyoruz. Mücadele veriyoruz, biz İstanbul’un 39 ilçesinde 963 mahallemizde 7 tepenin tamamında varız. Her noktasına eser kazandırıyor, her sokağına, her bir vatandaşımıza hizmet götürüyoruz. Bu da tüm kardeşlerimiz şahittir Kartal şahittir’’ dedi.

Sözlerine devam eden Kurum, ‘’ Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm kadrolarımızla koşuyoruz, mücadele veriyoruz. Biz İstanbul’un 39 ilçesinde 963 mahallemizde tepenin tamamında varız. Her noktasına eser kazandırıyor, her sokağına, her bir vatandaşımıza hizmet götürüyoruz. 200 bin konusu yerinde 10 bin konusu da rezerv alanlarda yapacağız. 2+1 bir dairelerde 750 bin liraya 3+1 bir konutlarımızı da 900 bin liraya dönüşümü sağlayacağız. Ve aylık 5 bin 625 liraya vatandaşın 10 yıl vadeyle evinin borcunu ödeyebileceğiz tutarı devletimiz karşılayacak. Yüzde 50’den de fazla bir desteği vatandaşımıza vermiş olacağız. Ve bununla birlikte yine kardeşlerimize 5n bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşıma yapılıyor ve vatandaşımız da elini hep birlikte İstanbul’umuzu, Kartal’ımızı dönüştüreceğiz. Şimdiden dönüşümümüz büyük İstanbul dönüşümü hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şehirlerimizin geleceği adına yatırımlarla eserlerine düşüyor. Bir taraftan yeşil alanlarımızı açıyoruz. Bir taraftan kentsel dönüşüm diyerek şehirlerimizi güçlü hale getiriyoruz. Ve hep birlikte ülkemiz ülkemizi geleceği için bu mücadeleyi veriyoruz. Hemen her arazinin bu noktadaki sürecini hem de yapımla ilgili süreci kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüzde yürütelim. Tuzla ve Kartal’da iki, üç arazi üzerinde görüşmelerimizi yaptık. En son Tuzla’daki yerde istişare etmek suretiyle kararımızı aldık. Tuzla’daki hazineye ait araziyi Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’ne tahsis edeceğiz. Nasıl ki evlerimizi yarısı bizden kampanyasıyla dönüştürüyorsak sanayi sitemizi de yarısını devletimiz verir dönüşürüz. Hiçbir hak kaybına ve mağduriyete izin vermeden sizleri yeni dükkanlarınıza kavuşturalım’’ diye konuştu.

‘Yunus Mahallesi Sakinleri Toplantısı’nda konuşan Bakan Murat Kurum, ‘’ Temmuz ayında il projelerimiz başlayacak, projede sizlere ait 928 konut var. Buna karşılık yine bölgenin ihtiyaçlarını giderecek, konutlar, evler, iş yerleri inşa edilecek. 3’te 2 çoğunluk rıza gösterdiği için biz vatandaşımızın mağdur olmaması adına yürütmek durumundayız, şimdi pay satışlarını yapıyoruz. Pay satışlarıyla birlikte yüzde 19 hisseyle devletimiz süreci yürütüyor olacak. Ve el birliği içerisinde bu dönüşümü yapacağız. Ama buradan bir kez daha o yüzde 19 payı olan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Gelin siz de bu dönüşüm kervanına katılın. Ve hep birlikte el ele bu dönüşümü gerçekleştirelim. Ve Temmuz etabına başlayacağımız inşaatımızı 2 yıl içerisinde yüklenici firma teşrif edecek, 2 yıl zamanı var. 2 yıl içerisinde bu inşaatları bitirip tamamlayıp teslim edecek. Bu süreçte sürecin uzaması sebebiyle de yine 150 firma Mayıs ayı itibariyle buradaki her bir kardeşime 5 bin 25 lira kira yardımı yapacak ve kira yardımı iş bitene kadar, evlerinize girene kadar bu yardımı almaya devam edeceksiniz. Ve burada ben 6 ayda bir de kiraya ne kadar artış geliyorsa o artışı da yansıtacaklar ve burada bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Tabii muhtemel aksi durumlar yani bizim bildiğimiz yüklenici firma işini yapan, işinin ehli, liyakatli, yani gerçekten hani geçmişte de bizim hem TOKİ’ler iş yapmış işini yapacağına inandığımız bir firma. Ama diyelim ki sorun yaşandı, sorun yaşanması halinde de kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüz projenin zaten sürecini gerçekleştiriyor ve bu süreçte inşaatın ilerlemesiyle serbest bırakılması, biz vatandaşımız mağdur olmasın diye hak edişlerin teminat mektubuyla veya iş ilerlemesiyle, serbest başına yönelik bir düzenleme yaptık, el ele verip yapacağız. Olmaması halinde ki bu süreçte takibi de kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüz yapacağı için muhtemel aksi durumda biz gereğini yaparız. Yarım kalıyorsa inşaatı da gelir, tamamlanır. 12 bin kardeşimizi aç, açıkta bırakmayacak, aynı anlayışla burada da çalışır ve süreci yakinen takip ederiz. Ben burada maksat çocuklarımızın can güvenliği, çocuklarımızın geleceği ise bunu el ele vererek yapmak zorundayız. Birbirimize destek olmak zorundayız. Bakın buranın dönüşebilmesi için ben imar planlarını onayladım. Halbuki ülkemizi projenin içerisine dahil ettim. Yeter ki vatandaşımız dönüşsün dedi, yeter ki el ele verelim. Çocuklarımıza daha sağlam bir gelecek sunalım dedik. Ve sürecin de başından itibaren biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Sonuna kadar bu projede vatandaşımızın Bir an önce evine girebilmesi için bu süreci bir fiilen takip edeceğiz, el ele işin sonunda da bizim mutlulukları, mutluluklarınıza şahit olacağız. Tıpkı Orhantepe mahallemizde olduğu gibi Yunus Mahallemize Hem projemiz hem de burada yapılan inşaatlarımız ilçemizde İstanbul’a örnek olacaktır’’ dedi.