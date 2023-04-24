Bakan Kurum: 'Sultangazi'miz 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakımızı, Cumhurbaşkanımızı rekor oylarla destekleyecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ’Sultangazi Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi’ etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası Sultangazi Belediyesi’ne geçen Bakan Kurum, iş adamları ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sultangazi Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen İlk Fidan Dikimi etkinliğine katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum fidan dikti. Bakan Kurum’a Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da eşlik etti. Fidan dikme etkinliği sonrası Sultangazi Belediyesi’ne geçen Bakan Kurum, ilçe genelinde faaliyet gösteren iş adamları ile bir araya geldi.

"2,5 ayda 113 bin konutumuzun sözleşmelerini imzaladık"

Etkinliğe katılan Bakan Kurum, "İstanbul’umuzda da toplam büyüklüğü 18 milyon metrekare olan 48 millet bahçesi yapıyoruz. 5 millet bahçemizi İstanbulluların hizmetine sunduk. Bu yeşil yolculukta, 162 bin metrekare büyüklüğündeki Sultangazi Cebeci Millet Bahçemizi de sizlere kazandırıyoruz. İlk fidanlarımızı hep birlikte toprakla buluşturuyoruz. TOKİ Başkanlığımızca kuracağımız, içerisinde millet kıraathanesi, oyun alanları, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahalarının olduğu bu millet bahçemizi inşallah en kısa sürede tamamlayarak sizlere, evlatlarımıza, gençlerimize, Sultangazi’de yaşayan kardeşlerimize armağan edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. 26 Nisan’da yüz yılın dönüşümü başlıyor, tüm kardeşlerim başvuru yapsınlar. Bizler yerinde gelip inceleyeceğiz. Burada vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşümü başlatıyor olacağız. Bu manada İstanbul’umuzun ve ülkemizin dönüşümü adına çok çok önemli bir adım. Kıymetli kardeşlerimiz çok büyük acılar yaşadık. Son bir asırda 150 bin canımızı bu depremlerde kaybettik. En son Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilimiz, 15 milyon kardeşimiz etkilendi. 50 bin 400 canımız gitti, ocaklara ateş düştü. Devletimiz hemen seferber oldu. Hızlı bir şekilde oradaki kardeşlerimizin yardımına hep birlikte koştuk. Sultangazi’miz, Sancaktepe’miz, Kadıköy’ümüz, Pendik’imiz, Tuzla’mız, Ataşehir’imiz, Başakşehir’imiz, hepimiz oradaydık. İstanbul’umuzda yapılması gereken tüm işleri bir kenara bıraktı, kardeşlerimiz evlerinden, işlerinden, aşlarından depremzede bölgesindeki kardeşlerimiz için o mücadeleye ortak oldu" dedi.

"14 Mayıs’ta Sultangazi yeniden şahlanış dönemini başlatacak"

"Ben İstanbul’un sokaklarında gezerken depremzede ailelerimizi görüyorum. ‘Milletimiz, belediyelerimiz hem deprem bölgesinde çalıştılar hem de burada bize evlerini açtılar’ diyorlar. İşte böyle büyük bir milletiz ki biz zor zamanlarda bir olmayı ve kardeşçe yaşamayı biliyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim geleneklerimizde örf ve adetlerimizde bu var. Biz yirmi bir yıldır kimseyi ayırt etmedik, kimseyi ötekileştirmedik ve herkese kucak açtık. Kılıçdaroğlu, ‘Ben diyor Alevi bir ailenin çocuğuyum’ diyor. Sormak lazım, biz bu ülkede 21 yıldır Kürt’ü, Alevi’yi, Laz’ı, Çerkez’i, Türk’ü ayırt ettik mi? Etmedik. Her hizmetimizi eşit olarak götürdük mü? Götürdük. Şimdi bu istismarlara, milleti ayrıştırmaya ve bölüştürmeye gerek yok. Biz 81 il kardeş, 81 il beraber yaşıyoruz. Her zorlukta yine o birliğimizi, beraberliğimizi cihana gösteriyoruz. Nasıl 15 Temmuz’da hep birlikte sokaklara çıkıp bayrağımıza, ezanımıza, ülkemize sahip çıktıysak, yine çıkacağız. 81 ilimiz nasıl deprem bölgesine aktıysa devletimiz de ilk andan itibaren deprem bölgesindeydi. Tüm ekiplerimizle çalıştık, belediyelerimizle, vatandaşımızla el ele gönül gönüle verdik. Depremden 15 gün sonra ilk sözleşmelerimizi imzaladık. 46’ncı günde temellerimizi attık. 2,5 ayda 113 bin konutumuzun sözleşmelerini imzaladık. İnşaatları harıl harıl yürütüyoruz. SİHA’larımız, insansız hava araçlarımız, tüm cihana meydan okuyoruz. Kimsenin direktifiyle hareket etmiyoruz. Ülkemizin sözüne itibar ediliyor, bugün Rusya-Ukrayna krizinde çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın izlediği bir süreçte arabuluculuk rolü üstleniyor. Ülkenizle, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la gurur duyun. 14 Mayıs seçimleri çok kritik bir seçim olacak ve biz Sultangazi’mize güveniyoruz. Sultangazi’deki kardeşlerimize güveniyoruz, 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakımızı, Cumhurbaşkanımızı rekor oylarla destekleyecek. Biz buna yürekten inanıyoruz ve 14 Mayıs’ta Sultangazi yeniden şahlanış dönemini başlatacak. Sultangazi’de sosyal donatı odaklı deprem dönüşümü diyoruz. Bu çerçevede ilçemizde 13 parselde 29 yapının tahliye ve yıkımını yaptık. 29 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bu çalışma ile ilçemize kreş, eğitim tesisi, belediye hizmet alanı, park, çocuk bahçesi, kapalı spor salonu olmak üzere toplamda yaklaşık 48 bin metrekare alan kazandırdık. Şu anda burada; donatı alanı olup, işgalli veya özel mülkiyete konu 93 bin 300 metrekare alana sahip 64 adet taşınmaz var. Bu alanların kamuya kazandırılması ve mülkiyet sahiplerinin sorununun çözümü şart. Bunun için de hesap kitap yapılmış, 104 konuta ihtiyaç var. TOKİ’miz hemen belediyemizle birlikte çalışmalara başlayacak. Böylece; ilçedeki donatı alanlarının mülkiyet sorununu tamamını çözeceğiz."

"İlçemizde 13 parselde 29 yapının tahliye ve yıkımını yaptık"

‘Sultangazi Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi’ etkinliği sonrası Sultangazi Belediyesi’nde iş adamları ile bir araya gelen Kurum, "Sultangazi’de sosyal donatı odaklı deprem dönüşümü diyoruz. Bu kapsamda; ilçemizde 13 parselde 29 yapının tahliye ve yıkımını yaptık. 29 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bu çalışma ile ilçemize; kreş, eğitim tesisi, belediye hizmet alanı, park, çocuk bahçesi, kapalı spor salonu olmak üzere toplamda yaklaşık 48 bin metrekare alan kazandırdık. Şu anda burada; donatı alanı olup, işgali veya özel mülkiyete konu 93 bin 300 metrekare alana sahip 64 adet taşınmaz var. Bu alanların kamuya kazandırılması ve mülkiyet sahiplerinin sorunun çözümü şart. Bunun için de hesap kitap yapılmış, 104 konuta ihtiyaç var. TOKİ’miz hemen belediyemizle birlikte çalışmalara başlayacak. Böylece; ilçedeki donatı alanlarının mülkiyet sorununun tamamını çözeceğiz" diye konuştu.