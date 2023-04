Bakan Kurum: 'Tokat daima büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzdür''

TAKİP ET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, ‘Tokatlılar Buluşması’nda yaptığı konuşmada “Tokat Anadolu’nun yeşil ve ekolojik koridorunun merkezi olacaktır, çünkü Tokat buna değer. Tokat daima büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzdür’’ dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul seçim çalışmalarıyla ilgili Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde ‘Asya Tokat Dernekleri Federasyonu ile Tokatlılar Buluşması’ programına katıldı. Bakan Kurum’a, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü eşlik etti.

"Sadece bizim Bakanlığımız tarafından bu süreçte Tokat’ımızda 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik’’

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında “Aziz İstanbullu, Kıymetli Tokatlı Hemşerilerim, Hanım Kardeşlerim, Genç Kardeşlerim. Sözlerimin hemen başında 28 Nisan tarihinde Mardin Nusaybin’de bölücü terör örgütüyle girişilen mücadelede şehit düşen Tokatlı Astsubay Mehmet Gündüz’ü rahmetle yad ediyorum. Hain eller asla emellerine ulaşamayacak. Milletimizin ve Tokat’ın başı sağ olsun. Bugün ’Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı’ diyerek 15 yaşındaki, 17 yaşındaki evlatlarını daha küçücük çocuklarını hiç tereddüt etmeden, istiklal mücadelesi için cepheye gönderen Tokatlıların misafiriyiz. Burası İstanbul, şairlerin en güzel dizelerindeki en güzel şehir. Komutanların ordularının önüne koyduğu en büyük hayal. İşte bizler, sizler, hepimiz böylesi kutlu bir beldenin sakinleriyiz. Peygamberimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih’in torunlarıyız. Tokatlılar ne güzel söylüyor, ’Dünya bir handır, herkes kalır, herkes gider.’ Dün Fatih’ler, Akşemsettin’ler, Kanuni’ler buradaydılar. Bu aziz şehre, davamızın başkentine, medeniyetimizin parlayan güneşine hizmet ettiler. Eser ürettiler, tarihe nice şanlı izler bıraktılar. Bize düşen Eyüp Sultan’ın, Fatih’in, Akşemsettin’in, Abdülhamid Han’ın emanetini en iyi şekilde korumaktır, güzelleştirmektir. İstikbâle güçlü bir şekilde taşımaktır. İşte bu anlayışla biz de bu aziz şehri en güçlü şekilde ileriye götürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Herkesin İstanbul’u için, eserlerin İstanbul’u için, hepimizin İstanbul’u için gayret gösteriyoruz. Ne demiş merhum Neşet Ertaş: ’Aşkına koşan yorulmaz.’ Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm ekibimizle, tüm kadrolarımızla koşuyoruz. Üstat Necip Fazıl ’Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın’ der. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm İstanbullu kardeşlerimize asrın dönüşümünü büyük İstanbul dönüşümünü müjdelediler ve ‘Yarısı Bizden’ dediler. 500 bin konutu ile Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere 1 milyon konutluk rezerv alanı verecek. Ve bu alanlarda hızlı bir şekilde dönüşümümüzü gerçekleştireceğiz. Orada vatandaşlarımız rızası çerçevesinde başvuruları gidip yerinde inceleyeceğiz ve güçlü olduğunu düşündüğümüz vatandaşlarımızın çoğunluğu sağladığı 3’te 2 çoğunluğu sağladığı binalarda maliyetin yarısını biz karşılayacağız. 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek 1 milyon 420 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım atıyoruz. Bu çok önemli ve açık söylüyorum, şimdiden bu başvuru sayısı şuanda toplan 354 bin 438. Sancaktepe’de 807 bina başvurusu var. Bu vatandaşımızın, milletimizin, İstanbullu kardeşlerimizin, milletin devletine güvenidir. Devletine inancıdır. Ve devletiyle, lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a inancıdır. Tokat daima büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzdür. Cumhur İttifakımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Biz de bugüne kadar hep Tokat’ımızın yanında olduk. Sadece bizim Bakanlığımız tarafından bu süreçte Tokat’ımızda 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Daha sağlıklı bir Tokat için kanalizasyondan içme suyu hatlarına yine su arıtma tesislerinden atık düzenleme tesislerine, dev hizmetlerle, afetlere karşı dirençli, sağlığa ve güvenli Tokat için kentsel dönüşme hazırlayacağız’’ dedi.

"Bu ülkede 1 milyon 200 bin konutu, yine milletimizle birlikte yaptık’’

Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Tokat Belediye Başkanımız bilir ve onunla birlikte orada tescilli yapılarımızın restorasyonlarından tutun da oradaki kültürel ecdadımızın, atalarımızın bize miras bıraktığı eserlere uygun bir şekilde bu inşaat sürecini yürüttük. Sosyal konutlar inşa ederek Tokatlıları uygun koşullarda yepyeni, sıcacık yuvalarına kavuşturduk. Kadim Tokat’ımızda camilerden sağlığa, okullardan şehir kültürünü zenginleştiren dev yapılara kadar birçok eserimizi kazandırdık. Tokat’ımızda şu an 6 tane millet bahçesi yapıyoruz. Tokat Anadolu’nun yeşil ve ekolojik koridorunun merkezi olacaktır, çünkü Tokat buna değer. 21 yıl önce kurulduğumuz o gün milletimize o kısıtlı imkânlarda söz verdik. Ne söz verdiysek emin olun o sözleri tutmanın gayreti olduk. Hiçbir zaman sözümüzden geri durmadık, hep kolaylaştırmanın yolunu seçtik. Kimseyi ayırmadık, her bir kardeşimizi kucakladık. Milleti siyasetin merkezine taşıdık, ülkemizi zenginleştirdik. Eser siyasetinden asla ve asla vazgeçmedik, hep ürettik. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak istediler. Sizlerle, vatandaşlarımızla birlikte direndik. Kapatma davaları açtılar, yılmadık. Hep birlikte mücadele ettik. Ülkemizin geleceğini çukur eylemleriyle yok etmek istediler ama izin vermeyiz. Üzerimize 17-25 Aralık kumpasıyla geldiler, yolumuzdan bir an olsun kapmadık. 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde birileri gibi tankların önünden kaçıp kahve yudumlamadık. Milletimizle birlikte yiğitçe direndik, yiğitçe şehitler vermiştir. İlk adımı astsubayınız bugün şehit oldu. Asla ve asla bu ülkeyi vesayetçilere hainlere vermedik, vermeyeceğiz. Bir elimizde ülkemizin asırlık o yüz yıllık eksiklerini giderirken, diğer elimizle birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmenin ülkemizin bağımsızlığının mücadelesini verdik. Birileri gibi bahanelerin arkasına saklanmadık. Hep işimizin başında olduk, işimizle uğraştık ve milletimize eser üretmekten, Türkiye’yi ileri götürmekten geri durmadık. Bu ülkede 1 milyon 200 bin konutu, yine milletimizle birlikte yaptık. Sancaktepe’de de söz verdiğimiz binlerce yeni yuvamızı bahçelerimizi, parklarımızı yine Sancaktepeli kardeşlerimize armağan edeceğiz.’’