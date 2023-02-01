Bakan Kurum: 'Türkiye Mekansal Strateji Planımızın tanıtımını mart ayında gerçekleştireceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Türkiye Mekansal Strateji Planının tanıtım toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla mart ayında yapacaklarını açıkladı.

Bakan Kurum, Ankara’da bir otelde Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünce düzenlenen “3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı"na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kurum, Türk gayrimenkul sektörünün büyük bir başarı örneği gösterdiğini, büyüme ivmesini artırdığını ve yoluna kararlı adımlarla devam ettiğini belirterek, “Tüm dünyada sosyal devlet anlayışı bu dönemde rafa kalkmıştır. Biz tüm sektörlerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu sıkıntılı sürece rağmen; ülke olarak inşaat sektöründe dünyada 2. sıradayız” dedi.

Sürdürülebilir kriterlere uymayan gayrimenkullerin değer kaybı yaşamasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Kurum, “Rekabette geri kalma, müşteri bulma sıkıntısı, finansmana erişme sorunu, karbon vergisi ödeme ve faaliyetlerinin durdurulması gibi risklerle karşı karşıya kalacak” açıklamasını yaptı.

Kurum, gayrimenkul sektörü için sosyal sorunları hesaba katmanın bir esas olduğunu belirterek, “Çevreyi merkeze alan, sosyal boyutu önceleyen, yönetişimi, yani birlikte karar almayı esas alan gayrimenkul tedarikçilerinin gittikçe öne çıkacağına ve farkı açacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Türkiye Mekansal Strateji Planımızın tanıtımını mart ayında gerçekleştireceğiz”

Türkiye Mekansal Strateji Planı’na ilişkin de bilgiler veren Kurum, şunları kaydetti:

“İnsanımızın hayat kalitesinin artmasını ve istihdamın güçlendirilmesini sağlayacağız. Doğru yatırımların doğru yerde kullanılmasını sağlayacağız. Kent içi raylı sistemler, bisiklet yolları, yeşillendirilmiş ve güvenliği sağlanmış yürüme ağlarının kurulması gibi uygulamalar ile bireylerin kent içi hareketliliğini de artıracağız. Gelecek 10 yıl içinde şehirlerimizin tamamının yapısal dönüşümünü tamamlayacağız. Mart ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve siz değerli hocalarımızla birlikte Türkiye Mekansal Strateji Planımızın Tanıtım Toplantısını gerçekleştireceğiz.”

Vatandaşlara verdikleri sözleri tutarak yerine getirdiklerini anlatan Bakan Kurum, Türkiye’de kentsel dönüşüm seferberliğini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek, “Bugüne kadar ülkemizde 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yapı denetim sistemi, sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla 24 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık” cümlelerine yer verdi.

2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş riskli yapı kalmayacağını belirten Kurum, 45 ilde 80 tarihi kent merkezi ve meydanı yeniden ihya ettiklerini kaydederek, 2033 yılına kadar kent meydanı sayısını 250’ye çıkaracaklarını söyledi.

“1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye bugün başladık”

Bugüne kadar TOKİ eliyle vatandaşlar için 1 milyon 180 bin sosyal konut ürettiklerini hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

“İlk Evim, İlk İş yerim’ projemize 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuruda bulundu. Haziran ayına kadar, 140 bin konutumuzun ihalesini gerçekleştireceğiz. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşımıza teslim edeceğiz. Şimdi sırada arsalarımız var. Vatandaşlarımıza altyapısı hazır 1 milyon arsa sunuyoruz. Kuralarını bugün çekmeye başladık. 900 milyar lirayı aşan yatırım bedeliyle bu projemiz, inşaat ve gayrimenkul sektörümüzün gücüne güç katacak. Ürettiğimiz 1 milyon arsayla birlikte özel sektörümüzün konut arzını yükselterek, iş hacmini artıracağız.”

Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında başlattıkları “Yeni Evim” projesi ile ilk evini alacak vatandaşlara destek vereceklerini hatırlatarak, “Kısacası her alanda vatandaşımızın ihtiyacına cevap vermeye, medeniyetimizin çevre ve insan odaklı şehircilik kültürünü tüm şehirlerimize yansıtmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

“3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı", 4 Şubat’a kadar devam edecek. Konferans boyunca; “barınma sorunları, konut fiyatları ve kiraları, uygun fiyatlı konutlar, sosyal ve düşük maliyetli konutlar, afet riski ve kent yerleşimleri, konut, altyapı ve ticari gayrimenkul kredileri ve menkul kıymetleştirme, İslami finans ve gayrimenkul ve inşaat sektörü uygulamaları, sürdürülebilir gayrimenkuller, yeşil finans ve araçları, koruma ekonomisi” gibi konular ele alınacak."