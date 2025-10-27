Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın ilgisi büyük, projemize ilişkin birçok soru alıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili merak edilen soruları ve yanıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi’ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen konularla ilgili soruları yanıtladık" mesajını verdi.