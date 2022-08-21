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Bakan Kurum: 'Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: 'Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül'
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" açıklamasında bulundu.

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İHA
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