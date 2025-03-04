Bakan Kurum'dan 'yarısı bizden' paylaşımı

Deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul’un kentsel dönüşümü için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına başvurular devam ediyor. Evlerini yenileyen vatandaşların görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mikail Bey ve ailesi için artık korku yok, yalnızca huzur ve mutluluk var. Çünkü ’Yarısı Bizden’ kampanyamızdan yararlandılar, evlerini dönüştürdüler. Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim" mesajını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı acil dönüşüme ihtiyaç duyulan İstanbul için Yarısı Bizden desteğini sürdürüyor. 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu kentte evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği veriliyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Yine Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise 700 bin TL’lik hibe desteği sağlanıyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. İstanbul’da 15 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile dönüşümü devam ediyor.

Bakan Kurum: "Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim"

26 Nisan 2023’te başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar yeni ve depreme dayanıklı konutlarına kavuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda yenilenen evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Mikail Bey ve ailesi için artık korku yok, yalnızca huzur ve mutluluk var. Çünkü Yarısı Bizden kampanyamızdan yararlandılar, evlerini dönüştürdüler. Gelin sizin de yuvanızı dönüştürelim" dedi.

"Hemen gidin başvurun, siz de faydalanın"

Daha önce özellikle torunlarının deprem korkusundan uyuyamadığını anlatan esnaf Mikail Keleş, "Eski bina olduğu için torunlarım uyuyamıyorlardı. ’Dede, binamız eski, yıkılır mı ne olur?’ diyorlardı. Korkuyorduk. Ama şimdi içimizde o korku yok. Evin içini görüyorsunuz, rahat rahat oturuyoruz. Ama eski olsaydı şu an böyle oturamazdık. Bakanlığımız da bize yardımcı oldu. Onlar olmasaydı zaten biz bu binayı yapamazdık. Yarısı Bizden kampanyasından faydalandık. Kira yardımı aldık. Ben halkımıza tavsiye ederim. Bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Herkes de faydalanabilir. Millet sorunca hemen gidin, başvurun. Siz de faydalanın diyorum" dedi.

"Talep anne babalardan, yarısı devletten"

Deprem korkusu yüzünden ışıkları açık bırakarak uyuduğunu söyleyen Mikail Keleş’in torunu Ayşe Keleş ise şöyle konuştu: "Depremde korkuyordum. Arada sırada televizyonu açıp uyuyordum. O sırada korkmam diye lambaları açık bırakıyordum. Şimdi daha güzel bir odam var. Odamda rahat rahat yatıyorum. Işıkları açmıyorum. Siz de başvurun, benim gibi çocuklarınız korkmasın. Talep anne babalardan, yarısı devletten"

"Her çocuk stressiz büyümeyi hak ediyor"

"Başvursunlar, evlerini yenilesinler. Mutlu mutlu içinde otursunlar" diyen ev hanımı Halise Keleş de şöyle konuştu: "Eşim televizyonda duydu, gitti başvuru yaptı. Ben de diyorum; gidin başvurunuzu yapın. Çünkü yarısı devletimizden, yarısı bizden gidiyor. Herkesten Allah razı olsun. Yüzümüz gerçekten gülüyor. Çocuklarımız, torunlarım ufaktı, hep korkarlardı. Biz de artık akşam yatınca deprem korkusu yok. Huzurluyuz. Her çocuk stressiz büyümeyi hak ediyor."

"Can güvenliğimiz de mal güvenliğimiz de var"

Kampanya sayesinde konutlarını yenileyenlerden biri de esnaf Yılmaz Arslan oldu. Başvuru sürecini anlatan Arslan, "Televizyonda reklamlarını görüyorduk. Cumhurbaşkanımız hep anlatıyordu. Komşularım gitmiş başvurmuştu. Haberimiz oldu ki bize çıkmış. Cenabıallah ‘tedbir senden, takdir benden’ diyor. 700 bin lira hibe aldık. Kira desteği aldık. Devlet sana yardım ediyor, yarısını veriyor. Bundan iyisi Şam’da kayısı. Can güvenliğimiz var, mal güvenliğimiz var. Rahat rahat uyuyorsun. Deprem aklına gelmiyor. Herkese söylüyoruz; biz aldık sizde alın, yapın binanızı" diye konuştu.