Bakan Kurum'dan esnaf ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Kurum, esnafı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Murat Kurum Sancaktepe esnafını ziyaret etti. Bakan Kurum vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve isteklerini dinledi. Ardından Pendik’te bulunan Seyid Seyfi Cemevi’ne ziyarette bulunan Bakan Kurum, İstanbul’da çok sayıda cemevi ve camii olduğunu belirtti. Tuzla Sosyal Tesisleri’nde iş insanları ile iftar programına Bakan Kurum’la birlikte Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla AK Parti İlçe Başkanı Talha Tayfur ve birçok iş insanı katıldı.

“Gönüllü ve hızlı bir dönüşümü sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe sürdürüyoruz”

Program sonrası İstanbul ve kentsel dönüşümlerle ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, “İstanbul’umuzu güçlü yarınlara taşımak için yerinde, gönüllü ve hızlı bir dönüşümü sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe sürdürüyoruz. Bugün Pendik Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde bizim çalışmalarımızı görürsünüz. Üsküdar’ın kalbi olan Kirazlıtepe ile Ferah Mahallesinde, Ataşehir Şerif Ali Çiftliği’nde harıl harıl çalışıyoruz. Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde çöken binanın enkazlarını biz kaldırıp kentsel dönüşümü biz başlattık. Kangrene dönen Fikirtepe’de, Beykoz Tokatköy’de, Beyoğlu Okmeydanı’nda da dönüşüm hızla devam ediyor. Dün Kartal Orhantepe sakinlerimizle görüşerek müjdelerimizi sıraladık! Elbette gözbebeğimiz Tuzla için de projelerimiz hazır, projeksiyonumuz hazır. İlk Evim kampanyamızla İstanbul’a 50 bin, Tuzla’ya da 20 bin 120 konutu inşa ediyoruz. Bu kapsamda Orhanlı’da 1. etapta 381 konutun ve 2. etapta 577 konutun ihalesini yakında yapacak ve ilk kazmayı vuracağız. Aydınlı Mahallesi’nde 1. etapta 627 konutun ve 2. etapta 625 konutun ihalesini yaparak kazmayı vurduk. İnşallah buradaki konutlarımızı kardeşlerimize 2024 yılında teslim edeceğiz. Yine Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkiinde de 508 konutun yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu yılın sonunda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kimse merak etmesin, Tuzla merak etmesin, İstanbul merak etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz yüzünü İstanbul’dan başka her yere dönenlere inşallah en güzel cevabı 14 Mayıs’ta bir kez daha vereceğiz” dedi.