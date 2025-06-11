Bakan Kurum'dan Sapanca Gölü paylaşımı: 'Sapanca Gölü'müz nefes alacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Sapanca Gölü Projesi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum, sosyal medyasında yayınladığı videoda, "Koruma ve ihya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü’müz nefes alacak" ifadelerine yer verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Sapanca Gölü Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesi, Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatları, öncülüğüyle önemli bir aşamaya gelmişti. Bakan Kurum, sosyal medyada projeyle ilgili videoyu paylaştı. Görüntülerde, Sapanca Gölü için hazırlanan projeye dair detaylara yer verildi.

Bakan Kurum videolu paylaşımında, "Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve İhya Projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü’müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, "Böylesine önemli ve Sakarya için tarihi nitelikte olan bir projeye Bakanımız himayeleri ve desteği çok kıymetlidir. Şehrin geleceğine iz bırakmak, ülkenin nadir güzelliklerden biri olan gölümüzü ülke ve dünya turizmine kazandırmak için çok önemli aşamaları geçtik. Projenin yapım aşaması için 18 Haziran’da ihaleye çıkıyoruz. Sapanca Gölü’nü koruyacak, içme suyu kaynağı olarak gelecek yüzyıllara, çocuklarımıza miras bırakacağız" ifadelerini kullandı.