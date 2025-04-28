Bakan Kurum İstanbul'da meydana gelen depremin ardından 18 bin 74 binanın incelendiğini duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 23 Nisan’ da İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında 18 bin 74 binada inceleme yapıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 23 Nisan tarihinde İstanbul’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başladı. Yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:

"18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız".