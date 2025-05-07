Bakan Kurum, İstanbul'un dönüşümü için belediyelere ortak mücadele çağrısı yapcak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarına İstanbul için ortak mücadele çağrısı yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gündeme gelen İstanbul’un kentsel dönüşüm sorununu ortak iradeyle çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Yarısı Bizden Kampanyası ile konut dönüşüm desteğinin 1 milyon 875 bin lira, iş yeri dönüşüm desteğinin 1 milyon liraya yükseltilmesi, alan bazlı büyük dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun devreye girip inşa sürecini üstlenmesi gibi birçok kolaylığı vatandaşların hizmetine sunan Bakanlık, kentsel dönüşümü belediyelerin de desteğiyle hızlandırmayı hedefliyor.

Tüm belediyeler davet edildi

Her fırsatta İstanbul’un kentsel dönüşümünün milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, sürecin yine milli seferberlik ruhuyla yürütülmesi için harekete geçiyor. İstanbul’un ancak vatandaş, yerel ve merkezi yönetim dayanışmasıyla kurtarılacağına işaret eden Bakan Kurum, yarın İstanbul Valiliği’nde, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildiği toplantıya başkanlık edecek. İstanbul Valisi Davut Gül’ün de katılacağı toplantının en önemli maddesi kentsel dönüşüm olacak.

Yarısı bizden başvuru süreçleri hızlandırılacak

Yarısı Bizden Kampanyası’nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yürütüyor. Kampanyanın ilk ve en önemli adımını oluşturan talep toplama ve başvuru süreçleri ise belediyeler üzerinden yürütülüyor. Bakan Kurum toplantıda Yarısı Bizden Kampanyası’nın başvuru süreçlerinin hızlandırılması için de belediyelere talimatlarını iletecek. Başkanların ilçeleriyle ilgili taleplerini dinleyecek. Toplantıda yerel yöneticilere bakanlık nezdinde İstanbul’da hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında brifing de verilecek.

"Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün ATO Congresium’da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu’nda kentsel dönüşüm meselesine dikkati çekerek, "Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Yarısı Bizden kampanyasındaki güncel destek rakamlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzla paylaştık. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde özellikle engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimiz de lüksümüz de yoktur. Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyorlar. Her konuyu siyasallaştırarak her meseleyi istismar malzemesi yaparak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Deprem gibi, depreme hazırlık gibi, afetlerde yardımlaşma ve dayanışma gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar" dedi.

"Hep birlikte bu mücadeleyi yapmak zorundayız"

Bakan Kurum da İstanbul’da risk altındaki 1,5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüşmesi gerektiğini belirterek belediyelere kentsel dönüşüm için destek çağrısı yapmıştı ve şu ifadelere yer vermişti:

"Gelin hep birlikte İstanbul’u kurtaralım. İstanbul’u kurtarma seferberliğine ortak olalım. Gelin hep birlikte dönüşmesi gereken yerle alakalı oturalım, istişare edelim, projelerimizi yapalım. Biz size, siz bize destek olun. 3 tane ben yapıyorsam 1 tane de sen yap. Bu bir seferberlik ise hep birlikte yapılması gereken bir iş. Hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gereken bir durum. O yüzden ben buradan yine bu çağrımı yenilemek istiyorum. Hep birlikte bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Üçlü sacayağı gibi; belediyesi, vatandaşı, Bakanlığı hep birlikte bu mücadeleyi yapalım ve İstanbul’un geleceğini, ülkemizin geleceğini hep birlikte kurtaralım."