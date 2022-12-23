Bakan Kurum rol aldığı 'Çevre Müfettişi' filmini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kendisinin de rol aldığı ‘Çevre Müfettişi’ adlı kısa filmi paylaşarak, ‘Başka dünya yok’ ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’un da rol aldığı kısa filmde çevre müfettişi Ayşe, mahallesinde çevreyi kirletenleri uyarıp, tekrarı halinde Alo 181’e bildiriyor. Ayşe, çevre teftişi sırasında çöplerini ayrıştırarak geri dönüşüm kutusuna atan Tahsin amcayı görünce teşekkür ederek, sergilediği örnek davranışı ilgili mercilere ileteceğini söylüyor. Çevre müfettişi Ayşe, konuşması beklediği etkiyi oluşturmasa da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile mahalleye gelince herkesi şaşırtıyor.

Çöplerini ayrıştıran Tahsin amcayı örnek davranışından dolayı tebrik eden Bakan Kurum, “Tahsin Bey hem sizi tebrik ediyorum hem de çok teşekkür ediyorum. Ayşe sizden bana bahsetti. Çöpleri her gün böyle ayrıştırmanız gerçekten çok değerli. Sayenizde gençlerimize tertemiz bir dünya bırakacak, aynı zamanda da geri dönüşüm oranlarımızın artırılmasıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Bu çerçevede Sıfır Atık projemiz çok önemli. Bu dünyaya iyi bakmamız lazım. Çünkü başka dünya yok. Değerli esnaf kardeşlerim; lütfen hem Tahsin Bey için hem de bu durumu fark etmemizi sağlayan çevre müfettişimiz için hepinizden bir alkış istiyorum” ifadelerini kullanıyor.

Bakan Kurum, kısa filmi sosyal medya hesabından paylaştı.