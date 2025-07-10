Bakan Kurum, Roma'da düzenlenen '2025- Ukrayna iyileştirme Konferansı''na katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İtalya ve Ukrayna hükümetlerinin ortaklaşa düzenlediği "2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı"na Türkiye’yi temsilen katıldı.

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan La Nuvola Konferans Merkezi’nde düzenlenen "2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı" devlet ve hükümet başkanlarının aile fotoğrafı çekimi ile başladı. Konferansta, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuşma yaptı.

"Adil ve kalıcı barış için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek"

Açılış oturumuna Türkiye’yi temsilen katılan Bakan Kurum, konferansa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ukrayna İyileştirme Konferansı için Roma’dayız. Türkiye olarak, savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasındaki husumetin bitmesine yönelik yoğun ve samimi bir gayret ortaya koyduk, diplomatik çabaları güçlü şekilde destekledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, bu insani dramın son bulması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum ayrıca konferansa katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelip sohbet etti.