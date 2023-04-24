Bakan Kurum: ' TOKİ'mizle 1.2 milyon konut üreterek ülkemizdeki yapı stoğunu güçlendirdik'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Toplantısı’na katıldı. Bakan Kurum, ‘’ Gültepe’yi, Çeliktepe’yi, Mehmet Akif Mahalle’sini, Kağıthane’yi, İstanbul’u annelerimizle, kız kardeşlerimizle, ablalarımızla dönüştüreceğiz”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kâğıthane’de Kentsel Dönüşüm Toplantısı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum’a düzenlenen bu toplantı da Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin eşlik etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kâğıthane ‘de bulunan Gültepe, Çeliktepe, Mehmet Akif mahalleleri için planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi’nden bahsetti. Bunun yanı sıra Kurum, 14 Mayıs seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelerini vatandaşlarla paylaştı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Toplantısı sonrası bir dizi esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kurum, Kâğıthane Gültepe Polis Merkezi ziyaretinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve esnafla sohbet etti.

"Hedefimiz, 1. yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konut dönüştürmek’’

Kentsel Dönüşüm Toplantısı’nda konuşan Bakan Kurum, ‘’ Hedefimiz; ilk etapta; 1. yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konut dönüştürmek! 5 yıl içinde ise 1.5 milyon konutu bitirerek İstanbul’da dönüşümü tamamlamak. Bunu da birlikte başaracağız.

Bugün İstanbul’a baktığınızda 220 bin binada tam 1.5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini görüyoruz. Bunun da 300 bini acil olarak dönüşmeli. Gültepe, Çeliktepe ve Mehmet Akif’te de acil dönüşmesi gereken pek çok bina var. Burada kadın kollarımız var. Annelerimiz, ablalarımız var. Ben yavrularını en çok düşünenlerin anneler olduğunu biliyorum. Açık söylüyorum. Biz kentsel dönüşümü annelerimizle birlikte yapacağız. İnşallah Çeliktepe’yi, Kağıthane’yi, İstanbul’u annelerimizle, kız kardeşlerimizle, ablalarımızla dönüştüreceğiz. Yavrusunun üzerine titreyen annelerimizden destek bekliyoruz. Kardeşlerini en çok düşünen ablalardan destek bekliyoruz. Evlerini en çok düşünen kız kardeşlerimizden destek bekliyoruz’’ dedi.

"Bu seçimde siyasi partiler değil, zihniyetler yarışacak’’

Sözlerine devam eden Kurum, ‘’ Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik. Kılıçdaroğlu şimdi de kalkmış; “Yine Baharlar Gelecek!” diyor.

Sizin vaat ettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne hayır geldiki şimdi de sizden yeni baharlar bekleyelim, hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim. Biz kararlıyız, cennet vatanımızı, bunların yalancı baharına, yalan rüzgârlarına, sahte vaatlerine terk etmeyeceğiz.

Kardeşlerim, Bu seçimde siyasi partiler değil, zihniyetler yarışacak. Bu seçim, “İstanbul Finans Merkezi ile bağımsızlığımızı güçlendireceğiz” diyenlerle “Londra’daki tefecilerden borç alacağız!” diyenlerin seçimidir. Bu seçim, “Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin” diyenlerle “Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım” diyenlerin seçimidir. Bu seçim, “SİHA’lar, Togg, TCG Anadolu” diyenlerle “SİHA’lar yerli değil, Togg milli değil, TCG Anadolu gemisi de neymiş” diyenlerin seçimidir’’ diye konuştu